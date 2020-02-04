快訊／第二批滯留台商5日返台　暫定下午2點搭機

▲第一批滯留武漢台灣人抵達桃園機場。（圖／徐正文提供）

記者蔡紹堅／台北報導

台北市家長會長協會總會長徐正文4日晚間指出，滯留武漢台商明日（5日）一早直接開車往機場集合，暫定下午2點班機返台。至於搭乘哪家航空公司的班機返台，徐正文表示，應該還在溝通中，猜想還是比照之前，「上飛機才知道。」

第一批滯留武漢的247名台商4日凌晨順利搭機返台，大陸官媒《新華社》發文指出，第二批運送計劃將於5日進行；不過，陸委會及海基會對於《新華社》的說法，只以「雙方未就此事進行協商」回應。

徐正文4日下午接受媒體採訪時談及此事時說，根據台辦及台協的說法，目前就是5日的班機返台，而且今天（4日）經在進行報到工作了，「除了武漢市以外，距離武漢車程2、3小時周遭城市也有一些滯留的台商，像是恩施、宜昌，他們今天就已經趕往武漢了。」

徐正文4日晚間更指出，明日（5日）應該會一早直接開車往機場集合，暫定下午2點班機返台。至於搭乘哪家航空公司的班機返台，徐正文表示，應該還在溝通中，猜想還是比照之前，「 之前也是上海航空，又換東方航空，原來也想過是華航，只有最後到機場，上飛機才知道。」

▼台北市家長會長協會總會長徐正文。（圖／記者蔡紹堅攝）