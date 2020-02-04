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解決口罩之亂　蔡育輝：以里鄰為單位「服務到家」

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▲台南市議員蔡育建議政府應透過里鄰組織，由里鄰長按戶發送口罩，既節約人力，也免除民眾排隊搶購的時間壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育建議政府應透過里鄰組織，由里鄰長按戶發送口罩，既節約人力，也免除民眾排隊搶購的時間壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對台灣口罩之亂，政府宣布超商不賣口罩了，2月6日起改採實名制，要民眾持健保卡從全國6千多家健保特約藥局購買，一週還只能買2片，這項政策一宣布仍令民眾傻眼，台南市議員蔡育建議政府應透過里鄰組織，由里鄰長按戶發送，既節約人力，也免除民眾排隊搶購的時間壓力。

蔡育輝議員說，原本是歡欣團聚的春節假期卻被「武漢肺炎」所引起的口罩荒打亂，許多民眾為了購買口罩防疫，每天耗量許多時間排隊搶購，即使願意比以往花更多錢來購買，卻仍然買不到口罩。

蔡育輝指出，他的服務處接到許多選民的電話，許多是在問要到那裡買口罩，有的則痛批到政府講的地點買根本買不到，為了買口罩，有民眾說自己感覺都快得憂鬱症了。

針對口罩荒問題，蔡育輝表示，國民黨議會黨團1月底開過記者會，當時市府還表明一定確保各大通路商有貨供應，結果呢？口罩還是處於一罩難求的窘況。政府現又宣布2月6日起改採實名制，每人每週可到健保特約藥局買2片，實在是「勞民」的舉動，他4日恰好到健保藥局買東西，許多小藥局都是只有藥師一人執業，除了不曉得政策執行的細節，更憂心人手不夠，到時如何因應？

蔡育輝認為，里鄰長的基層服務做得都十分紮實，政府為什麼不透過公所將口罩配送到各里，以發給一些津貼的方式請鄰長發送給各家戶，請戶長代表簽收？如此「服務到家」的方式，除能免除民眾再為口罩奔波勞累，也讓防疫能做為更為落實。

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