不用排隊！醫曝簡單3步驟口罩「復活再利用」　應付一般環境已夠用

▲一般口罩如果沒有特殊情況發生，都可以復活再利用。（圖／ETtoday記者攝）

記者簡仲豪／綜合報導

這次武漢肺炎疫情嚴重，民眾對口罩需求大增。而一般口罩正常使用可達6到8小時，如果遇到一些不正常狀況，必須要盡快更換。根據泌尿科醫師陳偉寶在粉絲專頁上表示，一般口罩如果有新的，盡量選擇新的！假如沒有新的補給，正常使用後的口罩，可以利用下面的復活方法，繼續使用，雖然沒有新的那麼好，一般生活環境下是可以的，總比沒有口罩要好。

復活3原則：

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1. 防黴–紫外線或陽光

2. 殺病毒–足夠的乾燥時間，最短8小時,72小時更佳

3. 去口沫–足夠的乾燥時間，厲行自己口罩自己續戴原則

復活方法：

口罩平放，用紫外線燈照射，通常半個鐘頭即可，翻過面再照半小時，如果沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機裡面的紫外線燈，陽光也可以，照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3天以上,就可以再使用。

陳醫師表示，復活的要訣是乾燥，紫外線可以除黴，不要用電鍋蒸氣消毒,水會把紙糊掉，也違反乾燥原則，乾燥三天以上，病毒自然死光光，至於細菌，不用管它，全新的口罩本來就沒有滅菌。醫學人仕戴口罩是"出生入死"，要求很高，一般民眾戴口罩只是搭車買菜上班而已，復活口罩比嘴巴開開好，與其在寒風中排隊苦候，不如在家喝杯熱茶。

陳醫師也提及，2003年SARS期間，他在台南開業，也缺乏過口罩，曾經靠3個口罩，循環使用看門診一個多月，還是平安渡過。但還是強調，有新的就換新的，沒新的再復活使用！請注意復活後再使用的口罩，僅限同一個人使用，不可以給別人用喔。



