恆春基督教醫院口罩販賣機狂掃貨　她不看病卻狠嗆：我家很多人

記者陳崑福／屏東報導

買不到口罩，屏東縣恆春基教醫院門口罩自動販賣機成為民眾掃貨地點，連續兩天都有民眾專門到該販賣機不斷投幣購買後卻不是到醫院看診，經保全人員人員勸阻不聽，醫院為此相當頭痛。

▲屏東縣恆春基督教醫院口罩自動販賣機「口罩」被搶買一空，院方籲請民眾禮讓看診民眾使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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為提高武漢肺炎防疫等級，位在恆春觀光夜市的恆春基督教醫院，日前宣導禁止「非醫療需求民眾」進入借用廁所，雖有民眾抱怨，經說明後都能理解離開。

不料，由於口罩難買，有民眾發現恆春基督醫院門口有一處口罩自動販賣機，每個10元，前晚開始就有民眾投幣購買，由於該自動販賣機以供應到該醫院看診民眾為主，保全人員聽到有人連買5、6個口罩卻不未進入看診後，前往了解並勸阻，購買民眾不好意思離去。

昨天又有兩名婦人前往購買，且一次就買10多個，院方人員委婉勸說，對方竟大發脾氣怒說「我家裡很多人需要」，讓院方人員感到害怕，經通報保全到場已看不到人影，讓院方人員很無奈。

院方表示，口罩自動販賣機內口罩規劃優先提供就醫民眾購買，已被被搶空，等待廠商後續補貨，籲請民眾禮讓就醫民眾優先購買，共體時艱。

恆基院長陳志成表示，勤用肥皂濕洗手就有很好的清潔除菌作用，並非一定要酒精；而醫院感控小組說，酒精並非全能，有些如腸病毒、諾羅病毒等病菌，以漂白水（稀釋比例1:100）做環境清潔，殺菌效果比酒精還好，可殺死更多病菌；而比起酒精的乾洗手液，用肥皂濕洗手更能洗淨雙手，免除病菌。

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