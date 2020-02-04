快訊／航空陸籍機組員、船員2/5凌晨起禁止入境

▲指揮中心宣布，各航運陸籍機組員、船員5日起不得入境台灣。（圖／路透）

記者柯沛辰／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日晚間宣布，各航空公司陸籍機組員、航運公司船員5日凌晨0時起不得入境台灣，其中居住在湖北省、廣東省、浙江省的機組員及船員也不得安排或執行來台勤務。

指揮中心指出，為杜絕可能傳染源，各航空器上的大陸籍機組員若屬短期商務活動，應切實遵照中央流行疫情指揮中心指示，不得離開各機場管制區，儘量安排當日航班往返。

如果陸籍機組員、船員居住地是湖北省、廣東省及浙江省，則不得安排執行來台的飛航或海運任務。

針對郵輪邊境檢疫措施，指揮中心4日也召開專家諮詢會議，並作出2項決議：

一、入境前 28 天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪，不得停靠我國港口。

二、入境前 14 天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。

至於「世界夢號」郵輪傳出前一航程曾載有3名確診個案，經送返中國大陸後，又載著另一批旅客抵達高雄港。指揮中心回應，該郵輪雖停靠高雄港，但並未讓旅客下船，而且4日下午4點就駛離。

另一艘抵達高雄港的「威士特丹號」郵輪，船上雖無確診個案，但為求慎重，已限制船上 38 名有症狀、但無中國旅遊史的旅客返船後不得再下船。