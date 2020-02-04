如何取得事業突破？學會「了解他人」的溝通能力、充實人脈存摺！

▲所謂溝通能力，其實就是「了解別人」的能力。（圖／翻攝自pixabay）

作者：金正浩

摘自：《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》

【主動出擊，戰勝溝通障礙的心理與方法】

人是社會性的動物，每個人都不可能孤立在這個世界上生活。

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在與人打交道的過程中，要互相溝通、理解，這是非常重要的。溝通不僅能化敵為友，掃除事業發展的障礙，更能夠吸收別人的經驗，與時俱進，使自己能不斷進步，引領時代潮流。而如果不善於溝通，在生活中必將處處碰壁。克服溝通障礙，你才能從溝通中真正受益。

所謂溝通，是指人與人之間、人與群體之間，經由思想與感情的傳遞和回饋，以求思想達成一致和情感暢通的過程。而溝通的障礙，既包括心理上的障礙，也包括方法上的障礙。唯有克服了這兩種障礙，你才能在溝通中順風順水。首先，就讓我們一起來看看溝通的心理障礙。

日本麥當勞社的名譽社長藤田田，當初加盟麥當勞的事例，就很讓人嘆服。

藤田田於一九七一年開始創業，經營麥當勞生意。麥當勞是聞名全球的連鎖速食公司，要取得特許經營資格，是需要具備相當財力和特殊條件的。但當時他只是個剛出校門沒幾年、毫無家族資本支持的打工族，根本就不具備麥當勞總部所要求的七十五萬美元現款，和一家中等規模以上銀行信用支援的苛刻條件。

於是，藤田田開始克服自己的溝通障礙，絞盡腦汁地東挪西借起來。

但是，五個月下來只借到四萬美元。面對巨大的資金落差，藤田田決定尋找銀行支持。他以極其誠懇的態度，向住友銀行的總裁說明自己的創業計畫和求助心願。

在耐心仔細地聽完表述之後，銀行總裁做出了「你先回去吧，讓我再考慮考慮」的決定。藤田田聽後，心裡即刻掠過一絲失望，但馬上鎮定下來，懇切地對總裁說了一句：「先生，可否讓我告訴您，我那五萬美元存款的來歷呢？」

總裁答應。

「那是我六年來按月存款的結果」，藤田田說道：「我每月堅持存下三分之一的工資獎金，從未間斷，期間，無數次面對手頭緊張或心癢難耐的尷尬局面，我都咬緊牙關、克制欲望硬挺了過來。有時候，碰到意外事故需要額外用錢，我也照存不誤，甚至不惜厚著臉皮四處告貸以增加存款。這是沒有辦法的事，我必須這樣做，因為在跨出大學門檻的那一天，我就立下宏願，要以十年為期存夠十萬美元，然後自創事業、出人頭地。現在機會來了，我一定要提早開創事業……」

藤田田一口氣講了十幾分鐘，總裁愈聽神情愈嚴肅，並向藤田田問明他存錢的那家銀行的地址，然後對藤田田說：「好吧，年輕人，我下午就會給你答覆。」

後來，住友銀行的總裁果真親自確認了藤田田的存款情況，並答應無條件支持他創建麥當勞事業。藤田田正是靠著銀行的前期支持，才開始了自己的麥當勞事業，最終發展到今天的規模。

而這一切的發生，正是因為藤田田跨過了溝通的心理障礙、邁開溝通第一步。

要戰勝溝通的心理障礙，你必須採取主動的態度，每個人都應該學會把自己的想法大膽、坦率地與他人交流，以獲得回饋和解決。美國金融界的知名人士卡特就曾經這樣建議：一定要積極地與他人溝通。怎樣才能理順溝通的細節？唯有主動出擊。

其實，事業中還會遇到很多阻礙，要想跨越這些阻礙，尋求別人給予明時，也需要自己主動出擊，否則無法達到溝通的效果。所以，從此刻起，你要克服溝通的心理障礙，主動出擊與他人溝通 ！

順利克服了溝通的「心理障礙」後，讓我們再來看看溝通的「方法障礙」。

許多人覺得和人溝通是一件痛苦的事情，很多時候都是有理說不清。說到底，這都是方法上的問題。溝通能力並不是與生俱來的，方法更是需要經過後天的鍛煉掌握。

所謂溝通能力，其實就是「了解別人」的能力，包括瞭解別人的需要、渴望、能力與動機，並給予適當反應。

在溝通方法上，請務必要謹記以下兩點：傾聽，是溝通方法的第一要義。

學會傾聽，能把握對方的意思、贏得對方的尊重。在溝通中是最為重要的。切忌只顧自己誇誇其談，傾聽更為重要。

晚清知名紅頂商人胡雪巖，可以說馳騁官場、商場，暢通無阻。豐富的人脈關係讓他左右逢源，而其中最為關鍵的重點，是善於傾聽。

在我們的人生中，「溝通」無處不在，與父母、朋友、同事、上司的交談，就是在溝通；為了買什麼想要的東西，必須與商家溝通；為了出去和朋友遊玩，要與朋友溝通；為了完成一個專案，要與同事溝通；為了自己的工作需求，要與上司溝通等等。

善於溝通，你才能面對激烈的競爭，才能化敵為友、取得事業的突破。要想掃除自己的事業發展道路上的障礙，必須學會與友人溝通，更要學會與對手溝通。克服溝通的障礙，你才能馳騁職場，樹立良好的職場形象，才能充實你的「人脈存摺」。

★本文經好的文化授權，摘自《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》。

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