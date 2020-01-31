何謂高情商？別讓你的「隨和」變成「沒有原則」

▲別人怎麼對你，都是你給的權利。（圖／pixabay）

作者：米夏

摘自：《你最該討好的人是你自己》

【你的隨和，並不是沒有原則】

高情商不是強自隱忍，不是一味遷就，更不是去構建一個被人喜歡的人設，而是幫助一個人在人際關係中獲得最自由、最和諧的狀態，說白了就是讓自己活得更明白、更通透。

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幾年前，我的一個女性朋友桃子結婚了，沒房、沒車、沒存款、沒鑽戒、沒婚禮，什麼都沒有，然而她依然大義凜然地奔進了「裸婚大軍」的隊伍裡。

其實，他們倆裸婚也是無奈之舉。因為結婚前夕她才知道男友把自己的積蓄全都借給了哥哥，因為哥哥要買房。

在桃子結婚一個月後，老公的哥哥搬進了新房，隨即買了一輛進口車。

桃子一看，這剛買了房又買了車，還世界各地去旅遊，根本不是缺錢的人啊。眼看房價像坐電梯一樣咻地直往上升，桃子開始心慌，催老公：找機會問問你哥，多少還點錢吧，我們也得趕快買房。

這一問，哥哥馬上就不高興了。

隨後就是春節，哥哥一家三口去國外度假，桃子跟老公在家吵翻天。婆婆自然知道是為了什麼，連忙跑來調停，把兄弟倆從小到大手足情深的故事逐一講了一遍，又對桃子進行了一番家和萬事興的傳統文化教育，核心意思只有一個：你哥沒有錢，他的車是公司配的（當然是撒謊），欠你們的錢暫時就不要追討了。

看著婆婆這麼苦口婆心地勸導，桃子雖然心裡十分不滿，但嘴上還是答應了婆婆可以暫時緩一緩。

後來，老公的哥哥又借過幾次錢，被拒絕後就不再與弟弟來往，關係鬧得很僵。桃子在婆婆的逼迫下，前往哥哥家登門示好多次，賠笑道歉數回，始終無果。

說到這裡，大家肯定都以為這女生要麼特別懦弱，要麼智商沒上線。其實兩者都不是。

原生家庭形成的討好型人格及父母從小灌輸的隨和、包容的教育，聯手害死了桃子。

桃子這樣的人，在別人觸及自己原則和底線的時候，明明心裡已經很不高興了，但就是不表現出來，這就導致人際關係出現界線不清的問題。隨和、包容，如果是在好人堆裡，自然沒有問題，如果遇到惡人，就會被逼到死角。

就拿桃子來說，她的願望當然是好的，希望一家人和和睦睦，少生是非。所謂「天下大同，四海之內皆兄弟」，與陌生人交往都盡量做到情同手足了，何況自己的親兄弟呢？ 更應該親密無間才是。然而，理想很豐滿，現實卻很骨感。千人千面，一千個人可能會有一千種性格，怎麼能忽略人性的缺點和弱點呢？

當你總是容忍別人一再地越過自己的界線時，便不是隨和，而是軟弱。

後來，老公的爺爺覺得自己年歲已大，想把名下的一間房子分給兒孫們。

公婆跟大家談，提出了自己的分房方案：桃子夫婦放棄繼承，全分給哥哥，公婆現住的這間房將來分給桃子他們。兄弟倆一人一間，不偏不倚。

呵呵！ 這兩間房，一間在蛋黃區，一間在蛋白區，價格相差不止五倍，真不知道公婆的不偏不倚是打哪來的。

沒想到，還沒等桃子夫婦說什麼，爺爺第一個就不同意這個方案，於是分房子的事就暫時撂下了。眼看即將到手的房子就這麼飛了，哥哥一怒，把父母的醫療費、生活費等負擔全都丟給弟弟，還把自己的孩子放在父母家撫養。如此，一年多的時間裡，桃子夫婦不但要贍養公婆，還要幫哥哥養孩子。

一個週末，桃子去婆婆家，不知為何門虛掩著，桃子就直接推門進去了，然後在玄關換鞋。婆婆正和一個老鄰居在客廳聊天，沒聽見她進來，話題還在繼續。

鄰居說：「你們家現在這情況，就不怕小兒子兩口子造反？」

婆婆嘆口氣：「我又何嘗不知道小兒子壓力大，但真的沒辦法啊，大兒子脾氣不好，大媳婦更像是個沖天炮，一點就著，跟那兩人說不通，再說，萬一把大媳婦惹毛了要離婚，孫子怎麼辦？ 小兒子老實，小兒媳婦也好哄，有時候她心裡不開心，我就假裝不知道，反正打死她也不敢說出來。」這番話，聽得桃子的心都涼了。

這些年，婆婆給她最不好的感覺就是，在這個家，桃子從未受到過尊重，婆婆處理任何事情，基本上都不考慮她的感受。

「濫好人」容易遭遇的困境：被忽略，被無視。

捏一捏你也無所謂，反正你是個軟柿子，別人我也擺不平，只能讓你吃點虧。

這段婆媳關係，桃子真的覺得自己經營得很失敗。

如果婆婆真的是那種惡婆婆，也就無所謂了，但是她一直是很溫柔、很賢慧的樣子，文文靜靜的，說話都沒有大聲過，為了兒女一生鞠躬盡瘁。一度，桃子甚至覺得婆婆比親媽還親，她加班熬夜的時候婆婆起床幫她做宵夜，有一次婆婆還說：「看到妳天天熬夜，這麼辛苦，我真的很心疼。」然後一邊說，一邊紅了眼圈，用袖子抹掉眼淚。

可是，桃子卻漸漸發現，婆婆為人處世有雙重標準，一旦遇到與大兒子有關的事，婆婆根本不考慮別人的難處，尤其是要錢，絕不手軟。

「你哥哥沒錢」、「你哥哥貸款幾千萬，利息都還不了」、「你哥哥今年的生意又賠了」、「你哥哥都快沒飯吃了」⋯⋯婆婆向他們要錢的說辭花樣百出，而且金額越來越大。桃子被重塑了三觀，開始質疑自己用了半輩子的做人準則。

生活，用一個又一個坑告訴你：你以為隨和、大度能感動所有人？別做夢了！ 你以為你是誰？

其實仔細想想，我很理解桃子婆婆的做法。作為婆婆，一則偏愛大兒子，暫且放下不提；二則她希望家庭和諧，起碼表面和諧，大兒子夫婦不好說話，小兒子夫婦好說話，勸一勸壓一壓，總能平息事態。

就像在生活中遇到兩個人打架，我們是不是也相對願意去勸那個性格隨和的，不願意去招惹脾氣暴躁的？

因為好說話，桃子在婆家「被和諧」了十年。

可是婆婆嘗到了如此制衡的甜頭，卻忘了一個樸素的真理：兔子急了也咬人。

桃子花錢請人調查了老公的哥哥，想知道他的財務狀況到底如何。結果，老公的哥哥名下不但沒有負債，相反的，他有多間房，好幾輛車，還有公司、茶園等產業。桃子把調查來的資料一一列印出來，攤在婆婆眼前，正式通知婆婆：「從此以後，我們為您負擔的生活費減半，另一半需要哥哥承擔；贍養老人是子女的法定義務，如果哥哥拒不承擔，只能透過法律手段解決。」

婆婆一下子傻了，完全不知道該怎麼辦，只好跑到親戚家痛哭，說路遙知馬力日久見人心，裝出來的好總有裝不下去的那天。

有快嘴的傳話給桃子，桃子聽了百感交集。

有一種效應叫「胖虎效應」：一個壞人，突然做一次好事，人人都感動；一個好人，有一次不能令人滿意，之前的付出就全都化為烏有。

所謂「斗米恩，升米仇」，一個隨和慣了的老好人，特別容易掉進「胖虎效應」的陷阱。

婆婆的失望是真實的，桃子的傷心也是深刻的。忍了幾年，終究還是兩敗俱傷。桃子說：「早知如此，我應該一開始就把底線擺出來，明明白白地說出自己的態度，不要過界，不要用我的忍讓來粉飾太平。那樣的話，結果就是再壞，也壞不過現在。」

到底什麼是真正的高情商？ 高情商不是強自隱忍，不是一味遷就，更不是去建構一個被人喜歡的人設，而是幫助一個人在人際關係中獲得最自由、最和諧的狀態，說白了就是讓自己活得更明白、更通透。

在不損害別人利益的前提下，多為自己著想，適當的任性會讓人際關係變得更好。

當我們明明白白地把自己的不滿和訴求說出來的時候，會發現人際關係並沒有像之前擔心的那樣變壞，反而得到了改善。

因為別人知道了你的界線在哪，知道了如何調整與你的關係，所以下次就不會再去踩線了，大家交往起來也能更舒服。

真正能夠欣賞你的人，永遠欣賞的是你的真性情和真實的樣子，而不是你無限隨和，沒有自我的樣子。

年少時看《紅樓夢》，第五回寫到賈寶玉到甯國府做客，喝了點酒想睡午覺，就被請進一間上房，他一看到牆上的對聯「世事洞明皆學問，人情練達即文章」，馬上反感地大喊：「出去，出去！」

當時我深有同感。年少的時候總是這樣，滿心都是陽春白雪，不願去深諳生活的另一面，更不願正視人性的種種。然而，生活是個萬花筒，會變幻出各種各樣讓人眼花撩亂的狀況，橫看人情成嶺，側看世事成峰。只有知人心懂人情，知世故而不世故，才能讓原則和世故巧妙地融合在一起，將生活變成自己想要的樣子。

要知道，別人怎麼對你，都是你給的權利。

與其忍出內傷，真不如像舊時的江湖好漢一樣，一見面就「劃出道兒來」，然後大家按照規則各行其是，彼此都不觸犯對方的「線」，大家開開心心地一起大塊吃肉，大碗喝酒，不亦樂乎？

如此，對自己好，對別人也好。

★本文經時報出版授權，摘自《你最該討好的人是你自己》。

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