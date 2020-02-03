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變色龍忍法！培養「先求生存，再求發展」的職場適應力

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▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲把握好職場的適應力法則，對於二十多歲的年輕人而言，可以先求生存、再圖發展。（圖／pixabay）

作者：金正浩
摘自：《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》

【變色龍忍法，「先求生存，再求發展」的適應力】

蕭伯納曾經說過：「明白事理的人使自己適應世界，不明事理的人想使世界適應自己。」蒙田也曾經說過：「既然不能駕馭外界，我就駕馭自己；如果外界不適應我，那麼我就去適應他們。」如果你無法調整心態、隨遇而安，像「變色龍」一樣適應環境，那你便只能面臨被這個世界淘汰的命運。

請繼續往下閱讀...

「適者生存，不適者淘汰」，這是對精彩人生的核心能力—「適應力」的最好詮釋。我們每個人的一生，都是一個不斷適應環境、改造環境，從而完善自我的過程。二十多歲的你，需要以「先求生存，再求發展」的策略，來逐步取得人生的進展。我們在人生的每一個轉捩點，所面臨的都是一個全新的環境，而這種環境又在不斷變化當中，不以人的意志為轉移，我們唯一能做的便是以出色的適應力，步步為營地穩步打拚。

雪麗大學管理科系畢業後，便通過招聘程序順利進入美國一家中型企業工作。在同學當中，她算是比較優秀的一員，找到的這份工作也相當不錯。剛到企業的前幾天，雪麗充滿著好奇和驕傲，可是沒過幾天，她便開始產生了不適應的各種狀況，也不喜歡這個企業了，覺得與自己心目中的理想企業相差太遠。

就以自己的企管專業來看，如果要說這個企業的管理正規，他們有好多管理漏洞，連自己都能看得出來；如果要說管理不正規，工作時的紀律卻又十分嚴格，管得人連氣都喘不過來。於是，雪麗開始嫌棄自己的工作，每天不停發牢騷。有一次，正好雪麗背地裡在抱怨：「這個企業怎麼渾身是毛病，幹著真沒意思。」不知怎麼傳到上司耳朵裡，還沒等到雪麗對這個企業真正有所認識，她就被炒了魷魚。

開始雪麗還滿不在乎，覺得反正自己也不看好他們，走人也無所謂，可是，當她再次投身求職大軍之中，奔波了三個月，卻找不到比這家「渾身是毛病」的企業更好的單位時，她心中才感到十分後悔：原來那個管理「鬆緊無度」的企業，其實是最為恰到好處的。

像雪麗這樣的情形，許多初涉職場的人其實都經歷過。台灣作家翁靜玉曾經在《辦公室物語》一書中，用「草莓族」一詞來形容過這樣一類人。他們有著草莓光鮮亮麗、甜中帶酸的生澀，以及在溫室中長大、一捏就破的特性，在初入職場時很容易因一些不適應的狀況而輕言放棄。像雪麗這樣的「草莓族」，關鍵在於沒有把握好職場的適應力法則。

對於二十多歲的年輕人而言，你一定要先求生存、再圖發展。此時，調整自己的期望值，便成為調整適應力的關鍵。其實，我們可以用一種「潛水」的心態，以期順利度過適應期。

在潛水期，你所要做的不是改變，而是適應；不是爆發，而是容忍。學會積累，學會忍耐，是每一個新人的必修課。在適應期中會遇到很多挫折、很多不解，有些是你的錯，有些並不是你的錯，但無論如何，既然已經發生了，你便要嘗試著接受並適應。

▲▼ 。（圖／）

★本文經好的文化授權，摘自《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》。

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關鍵字：

適應適應力找工作工作發展職場

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