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職場生存打通關必備閒聊技能　5招技巧教你贏得同事好感

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愛情,戀愛,交往,男友,聊天,交談,相處（圖／達志／示意圖）

▲在職場上用閒聊拉近距離，是贏得好感的第一步。（圖／達志／示意圖）

文／浦孟涵（Shannon Pu）
摘自／《為什麼我很努力，卻沒被看見？：30堂國際溝通課，打造你的職場能見力》

在台灣土生土長的我剛出國讀書時最不習慣的一點是，不管是在餐廳點餐、到銀行開戶、尋求助教的協助、跟教授討論問題，當我客客氣氣以「不好意思」為開場白時，我的老外同學總是笑嘻嘻地問對方：「How are you doing？」或是「What’s up？」，開開心心地聊一會兒天，才正式說明自己的來意，剛開始我心裡質疑著這麼做的必要性，但不久之後，我也加入老外們「先閒聊再談正事」的行列，畢竟多付出一點點時間和笑容，通常能得到更多善意和額外的建議，並在把事做好的前提下，贏得長遠的關係。

多數時候「關係」在國際職場中更是成功的關鍵要素。就我自己的經驗而言，許多時候，所謂的工作夥伴是為了一個專案所組成的臨時工作小組，這些人來自不同的市場，並沒有過去朝夕相處所累積出來的交情，同時手邊又有多重任務，所以大家能不能擁有良好的工作默契，一起達成目標，除了每個人的責任感之外，更取決於專案領導人能否和每位成員培養正面的關係，創造愉快的工作氣氛。其中，懂得「閒聊」往往是贏得好感、培養關係的第一步。

為了印證自己上述的認知，我訪問了幾位來自不同行業但都在國際職場長期耕耘的朋友，和他們聊聊關於「一個人的閒聊（small talk）能力對其職涯發展的重要性」。

從事金融業，經常需要和客戶談判協調的Joyce認為：「閒聊是個能拉近距離的好方法。在開始談正事之前，分享一些經驗、興趣……有助於了解你的溝通對象，增加會議成功的機會。」（In order to advance in career, one has to be able to communicate with people. Small talk is a great way to pull relationship closer. Instead of going directly to the point, sharing some experience, some interests first helps to know people you need to communicate with and increase the chances of successful meetings.）

我的超級業務同學Dave說：「有意義的對話就是資訊，而資訊能讓一個人在公司裡超越同事、得到更好的發展機會。許多企業高層未必是全公司業績最好或最努力工作的人，但他們通常都有透過對話取得資訊的能力；換句話說，閒聊是在職涯發展上的重要的技能。」（A meaningful conversation equates to information. By having that information, you have an advantage to be one step ahead of your fellow coworkers. This might land you a better opportunity within the company. Look at most of the upper managements, they’re not necessarily the best sales people or the most hardworking people in the company. But they all have one thing in common-a skill to conversate with people to gather information. Knowing how to start a good conversation is a “skill set”.）

經常需要參與大型國際會議，貼身觀察CEO們的Chris覺得：「閒聊可以讓人了解工作面向以外的你，例如你的好惡和世界觀……它能讓你的主管、同事，甚至難得見到的公司高層主管對你留下深刻的印象。所以『閒聊』比我們想像的重要很多。」（Small talk is a way for people to see your personal side. What you like, you don’t like and world views, etc. You can impress your supervisors, colleagues or high up leaders you don’t get to see often with a small talk. Small talk is sometimes not small at all.）

既然多數國際職場的朋友都認為閒聊是在職場求生存、求發展的重要因素，我們接著討論了「要如何培養閒聊」的能力，畢竟多數和我一樣在台灣土生土長的職人們，在成長的過程中並沒有意識到「閒聊」的重要性，而是在進入職場幾年，甚至開始帶人後才認知到這件事的重要，並努力鍛鍊自己不發達的那塊「肌肉」，而以下是我們的幾個共識：

抱著好奇心和熱情完全投入
對許多習慣埋頭苦幹研究問題的人來說，和不熟的工作夥伴或是第一次見面的人閒聊，比寫一篇論文還難。如果是這樣，不如把對方當做一個研究對象，拿出最大的熱情來了解他，用對於新事物的好奇心，取代面對不確定性的焦慮；與其不斷揣測「對方會有什麼反應」、「這樣忽然開口會不會很奇怪」，不如讓自己百分之百投入當下的情境，試著享受這一場「遊戲」，就算效果不如預期又如何？只要願意，人生和職場多的是練習機會。

誠懇傾聽和勤做筆記
「和自己有關的事」是多數人最喜歡的話題。就算你不善交際，只要能誠懇地傾聽、展現興趣並適度回應，也能跟對方好好聊天。除此之外，不妨在每次閒聊後拿出筆記寫下關於對方的重要訊息，例如：有幾個孩子、分別多大、是否有養寵物、孩子或寵物的名字……這有助於在每一次的閒聊中持續累積好感度和關係，而不是每次聊天都「重頭開始」。

事先準備好話題和問對問題
多數人和不熟的人聊天時，都會有一點緊張，但事先做點功課，準備好「口袋話題」能幫助我們在社交場合「快速開機」，更自在地透過閒聊來交換資訊、累積人脈。除了天氣、經濟、美食、來自哪裡等安全話題之外，問問對方工作的內容、為什麼會來到這個場合、對於會議討論主題的看法等「開放性問題」，也是很好的閒聊起手式。

培養自己的興趣
在多數的場合，閒聊總是從天氣這類最有距離和美感的話題開始，直到「暖場」後，大家有了三分的熟悉度，話題就會從每個人的工作，慢慢進展到更私人的領域，例如家人、寵物等，而「興趣」是相當適合這個階段的話題之一，而如果擁有一、兩個主要的興趣，除了能讓自己在閒聊時不「冷場」，更有助於在談笑間，塑造自己的品牌形象，讓別人留下較深刻的印象。

刻意練習
想駕馭任何技巧都需要不斷練習，閒聊也不例外。如果你和從前的我一樣，一想到要和不熟悉，甚至不認識的人閒聊，就頭皮發麻，不如積極幫自己設定目標，例如，每一週在職場上跟一位不熟悉的同事或工作夥伴閒聊、每個月參加一次社交活動、每次參加活動一定要主動跟三個人說話、有計畫地蒐集閒聊話題……相信一定能在不久的將來克服閒聊恐懼症，甚至開始在職場中享受閒聊的樂趣。

《為什麼我很努力，卻沒被看見？：30堂國際溝通課，打造你的職場能見力》（圖／時報出版提供）

★本圖、文經時報出版授權，摘自《為什麼我很努力，卻沒被看見？：30堂國際溝通課，打造你的職場能見力》

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