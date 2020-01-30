拋開「討好型人格」！過分討好他人　只會損耗自己人生

▲過分討好別人，只會損耗自己的人生。（圖／pixabay）

作者：米夏

摘自：《你最該討好的人是你自己》

【你最該討好的人，是你自己】

他人如何看待你，本質上取決於你對他人的價值。所以，別把別人的讚賞和認可當成衡量自身優秀與否的標準。不信你看看，有多少人一邊發給你「好人卡」，一邊理直氣壯地指使你為他做這做那。

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前段時間，有天才作家之稱的蔣方舟突然在綜藝節目上爆料自己是「討好型人格」，令網友一片譁然。像蔣方舟這樣年少成名，自帶流量，閃閃發光的天之驕女，在人際關係中竟然也寧願委曲求全去討好別人，可見「討好」這個詞讓多少人躺著也中槍，又在瞬間戳中多少人的內心隱痛。

關於「討好型人格」，心理學上是這樣描述的：「一個人應該以別人的需求為中心，即便本心上做不到以別人為中心，也要假裝能做到。」總而言之，就是要犧牲自己，成全別人，委屈自己，取悅別人。這樣的人大多都助人為樂，總是盡心盡力地幫別人各種各樣的忙，甚至接受自己能力之外的請求⋯⋯即使自己很累很辛苦，但別人開心就好了啊。

「討好型人格」的人自我認同感很差，他們的自信大部分來自於「他信」別人說我好，我才會覺得自己好。這就導致他們非常在意他人對自己的評價，對自己的行為總是小心翼翼，變得患得患失，最終被外界各種各樣的要求塑造成一個「盜版」的人，離真實的自己越來越遠。

我的同事妮可，就是一個喜歡討好別人的軟柿子。

剛與她認識，就能從她身上感受到一種超乎尋常的熱情。她會幫我買飯、買咖啡、取快遞，並時不時送些小禮物給我。最讓我受不了的是，她總是把「謝謝你」掛在嘴上。時間一長，讓我覺得跟她交往很有壓力，也為她這樣刻意討好我而有點心疼。

午休時間，大部分同事都會留在辦公室裡吃外送便當，每當這個時候，妮可總是貼心地在這些同事的辦公桌上鋪上報紙，然後再跑到前臺把那些餐盒一盒盒拎回來，分給每個人。大家吃完以後，她又起身，把每個人的餐盒全都收了。大熱天，她像個飯店服務生一樣忙前忙後，甚至瀏海都被汗水濡濕黏在額頭上了她也沒空整理。

有一次，我和妮可帶著兩位實習生去客戶的公司協助做一些工作。兩天之後，客戶找了個機會問我：「她是你的助理嗎？」

我說：「不是呀，我們是同事！」客戶說：「我希望把她換掉。」

我驚訝不已：「您能說說理由嗎？」

客戶顯然盡量將措辭說得委婉一些：「我覺得她太⋯⋯殷勤了。我們把你們請到這裡參與專案，是希望每個人都能發揮自己的核心價值，而不是完全沒有自己的創意，一味迎合他人，更不是端茶倒水。」

我一時語塞。其實妮可的工作能力不差，她心思細膩，執行力一流，但這一切都被她唯唯諾諾的外表給掩蓋了，和她比起來，連實習生的氣場都兩米八，又怎麼能怪人家小看她呢？

平時在公司開會也是，大家都覺得妮可的意見「聽不聽都一樣」。從妮可的發言裡基本上聽不到明確的觀點，因為她為了博取他人的好感和認同總是選擇迎合眾人的意見，很少能坦然表達自己的觀點。「批評人」這種事，在妮可二十幾年的人生中，更是從來都沒發生過，要她主動與人發生衝突，那還不如讓她去死。

妮可是大家口中的「老好人」，她從來都是有求必應。大家的觀念就是「有事就找妮可」，那有好事呢，會想到她嗎？ 未必，有壞事倒是常常會想到她，所以她常常是辦公室裡的「背鍋俠」。不然怎麼辦呢？讓他人吃虧，搞不好就是一場「大鬧天宮」，甚至有可能把大家都拉下水，鬧得一發不可收拾。只有「老好人」妮可，似乎吃點虧也無所謂。

人生的一些坑，有時候是我們自己挖的。

別人怎麼對我們，皆因我們賦予了對方那樣的權利。別怪人人都捏你，是你自己身段太軟。

心理學家哈里特．布萊克寫過一本書，叫《取悅症：不懂拒絕的老好人》，她在書中提到，很多現代人都有一種「癮」迷戀並渴求他人對自己的讚賞和認可，所以常常不由自主地去討好他人。

有多少人像妮可一樣，討好別人的目的，本來是為了獲得讚賞和認可，結果卻恰恰相反，成了「沒有能力、失去自我」的典型。

其實，在成年人的社交中，別人如何看待你，本質上取決於你對他人的價值。所以，把別人的讚賞和認可當成衡量自身優秀與否的標準，絕對是自尋煩惱。不信你看看，你身邊有多少人，一邊發給你「好人卡」，一邊理直氣壯地指使你為他做這做那！收那麼多「好人卡」幹嘛，召喚神龍嗎？醒醒吧，千萬別把「利用你」當成「喜歡你」，更別把「討好別人」當成社交中的個人價值，這種靠討好換來的「價值」並非你自身真正的價值。

如果不提升自己的能力，而把時間和精力持續用在討好別人上，時間久了，別人只會愈發看不起你、忽視你，因為你對別人越來越沒有價值。

很久以前有一部韓劇叫《看了又看》，故事的主角是一對姐妹，金珠和銀珠。姐妹倆同時愛上兄弟倆（韓劇的常見劇情），妹妹銀珠嫁給哥哥，成了大嫂，姐姐金珠嫁給弟弟，當了弟妹。

姐姐金珠在出嫁之前，就事先聲明：「結婚後我是不會做家事的，我要讀書寫作，而且也不出去工作，還會晚睡晚起，不能起來做早飯，因此不能與長輩同住。」最後，在長輩的強烈要求下，金珠才勉強答應和公婆在一起住一年。

相比姐姐金珠公主下嫁般的婚前聲明，妹妹銀珠卻從一開始就拿出了討好婆家的決心，還沒過門就努力地為婚後生活做準備。婚前，她每天一下班就跑到餐廳，一門心思學做婆家的家鄉菜。婚後，當長輩們為她出色的廚藝驚嘆不已時，她卻貌似不經意地說只是找同事隨便學來的。

銀珠一過門就主動包攬了所有的家務，悉心照料一家老小。她擔心別人說她還沒懷孕就回家享清閒，因此連工作也不敢辭。就這樣，她在工作和家庭之間忙得焦頭爛額，常常累得忍不住偷偷掉眼淚。

與此同時，姐姐金珠因為有婚前聲明這一把尚方寶劍，所以理直氣壯什麼都不做，只專心埋頭寫作。後來，姐姐成了美女作家，獲得了文學大獎，而妹妹卻成了為了討好家人吃盡苦頭的「無能」媳婦。看著一屋子來祝賀姐姐的人，妹妹想起自己也曾經有過的成為畫家的夢想，頓時心酸難抑，忍不住潸然淚下，最後只好躲到房間裡去借酒消愁。

過分討好別人，只會損耗自己的人生。

你有多討好別人，就有多委屈自己。

「討好型人格」的形成，多與原生家庭和個人經歷有關。在成長過程中，由於各種原因，造成一個人從小就缺乏自我價值感，他們對讚賞和認可的需求很高，卻不知道該怎麼獲得，而「討好」是他們唯一知道和掌握的獲取自我價值感的管道。

就像前面說的妹妹銀珠，她從小就被送到鄉下奶奶家撫養，七歲才回到父母身邊，發現身邊有一個公主般的姐姐，不僅長得美、有才華，而且深得母親寵愛，於是她只好成為家裡那個最懂事、最任勞任怨的孩子，因為她只有這樣做才能得到父母的關注和誇獎。

可是，人生是一條單行道，如果把時間、精力及人生目標都浪費在博得別人的喜歡上，那麼就真的浪費了這唯一一次的人生。

一個人如果能夠適當地「自私」一點，多關注自己的需求，少在意別人的看法，把時間多用在自我實現、自我提升上，專注於自身的完善，日積月累，必有回報。如果你整天為全世界忙碌不已，把大把的時間和精力耗費到別人身上，誰來替你成長？誰來替你生活？

人們青睞的，從來都是自信滿滿的靈魂；那些沒有底氣的謙卑，就算鑽到泥土裡，別人也想再踩幾腳。

把自己活成一束光，你的世界才會變得明亮。我們唯一要做的，就是讓自己活得通透，讓自己的世界變得明亮，吸引我們喜歡的人和事自動來到我們身邊，而不是竭盡全力地去取悅，因為那是一段關係中最大的敗筆。

放棄「老好人」的人設吧！ 人生在世，首先自己要活得舒服，才能帶給別人更多的幫助；先讓自己變得強大，才能優秀到不容被忽視。

人最重要的，不是做更好的自己，而是更好地做自己。你的能力會為你護航，你的場子你說了算。好好活出自己的風采，人生的舞臺自然大放異彩，就像香水瓶裡的香氛，想不散發香味都不行。

一代時尚女神香奈兒說過：「你可以穿不起香奈兒，你也可以沒有多少衣服選擇，但永遠別忘了一件最重要的衣服，這件衣服叫『自我』。」

愛誰都可以，先愛你自己。

人這一生，與你相處時間最長的人，是自己；最清楚你內心點滴感受的人，是自己；陪著你與生活咬牙死撐的人，是自己；在暗夜中與真實的你赤誠相對、傾心長談的人，還是自己。

你有什麼理由，不善待自己、不討好自己呢？

多年前，媒體報導過天后王菲的一則新聞，當時的情形是這樣的：從演唱會現場出來後，有記者不嫌事大地告訴她，粉絲不喜歡她當天的妝容，而王菲只是淡淡地回了一句：「不喜歡就不喜歡，我喜歡。」

太帥了，這個女子！

你喜歡我，很好，你不喜歡我，也沒關係，只要我喜歡自己就好了。

我不必為了討好任何人而去刻意改變，我只要討好自己、做好自己，就足夠了。然後，自會光芒四射，繁花似錦。

★本文經時報出版授權，摘自《你最該討好的人是你自己》。

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