常感到生活繁忙壓力大？別讓自己處於模糊的壓力之下

作者：梁爽

摘自：《當你又忙又美，何懼患得患失》

【沒有收拾殘局的能力，就不要有善變的脾氣】

上樓時，聽女鄰居講了件她的家事。

她女兒正上高三，距離大學聯考不足一百天。備考壓力日益增大，女兒課業重，沒考好，回到家中就會找藉口發脾氣，要麼是晚餐某道菜鹽放多了，要麼就說複習時聽到電視聲……弄得鄰居夫妻倆在家說話做事都躡手躡腳，可女兒總會找到各種藉口，發一通脾氣，然後摔門回到自己的房間。鄰居想找女兒談話，但她老公擔心這樣會影響女兒的心情。

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斟酌再三後，鄰居還是決定告訴女兒：「爸媽知道你考試壓力大，但調整好自己的情緒很有必要。你因為壓力大而和別人起摩擦，還需要另花時間來平復心情，重新進入複習狀態，這會影響學習效果。將心比心地換位思考，爸媽在工作生活上都有不小的壓力，若將這些壓力都轉嫁給你，你心裡肯定也不好受。爸媽無條件愛你，接受你的壞脾氣，可一旦你情緒失控，對外人發火，只會徒增人際方面的壓力。

「大學聯考只是一個考驗，以後你還會碰到更大的考驗，面臨更大的壓力，發火除了徒增煩惱，解決不了任何問題。壓力大也不要硬憋著，跟爸媽傾訴，我們全家人一起想辦法。」

家裡和職場都是「壓力大就隨便發火」的重災區。

一個女同事與工作夥伴爭吵，遷怒於我和另一個同事A。事後她向我道歉，她知道不關我的事，但當時正在氣頭上，加上平時比較熟，情緒上來就對我發了火。她希望我原諒她的過失，別往心裡去。

我理解她，但沒法原諒。我想：「壓力大就對相熟的人發火，那誰和你熟，誰就倒楣？」

在辦公室向工作夥伴發火，往後相處起來會覺得彆扭，換人接手又會拖慢工作進度。就算她已經誠心道歉，但我們心裡或多或少還是留下了不愉快的陰影。

我平常壓力大時也會衝人發火，但透過這件事，我也能從被害者的無辜角度來自省。

打著壓力大的旗號，衝別人發脾氣，事後得花很大力氣補救。但發過的火，就像在別人的心牆上釘了顆釘子，即使拔掉也會留下痕跡。

有人說，沒有收拾殘局的能力，就不要有善變的脾氣。其實，越有收拾殘局能力的人，越會選擇少發脾氣。

有人採訪了十六位好萊塢頂級導演，問他們「是否曾經在片場生氣到摔東西，憤而走出片場」，有十五位導演說自己從沒這麼做過，因為這樣做，對拍片毫無幫助。拍戲過程中難免有演員或工作人員發揮不達標、準備不充分，導演在預算、進度、效果等壓力下，也想發火，但他們選擇克制，因為摔了東西、走出片場，最後還得回來繼續工作。

總之，壓力已經很大了，就別給自己和別人添麻煩了。

壓力大衝人亂發火，還有更極端的例子。

電視劇《急診科醫生》裡有個情節，一個七、八歲的小男孩因為虐貓，感染了貓抓病。他媽媽帶他去看病，每當醫生問話他不回答時，他媽媽就對他連吼帶罵，甚至打他。

後來醫生建議他媽媽去看心理醫生，她訴苦說一個人帶著孩子壓力太大。

醫生說，孩子會模仿身邊親近的人，建議孩子的媽媽改掉說話就嚷、抬手就打的習慣。如果她能給孩子樹立良好的榜樣，孩子就不會虐待小動物了。

這是多麼可怕而又現實的映射啊，一個壓力大就亂發火的媽媽，養育出一個性情狂暴的孩子。我覺得壓力大就亂發火的人，很像一個熟透的水果，把它放在一堆青澀的水果裡，就會催熟其他水果；同理，當一個小環境中有個愛發火的人存在，容易讓周圍更多的人一點就炸。

我們平時會聽到不少社會新聞，很多陌生人之間的傷害往往是在高壓之下，因口舌之爭，進而喪失理智，做出追悔莫及的事情。

前不久聽朋友說，她居住的社區有一男子開車和老婆吵架，憋了一肚子氣，後來和一個行人發生口角，打開車門就把行人捅了一刀。

人在高壓狀態下一旦喪失自控能力，很有可能就會「客串」一把恐怖分子。誰都有壓力大的時候，但在壓力之下，更應該保持禮貌和理性。不亂發火，不亂遷怒他人，是利人利己的安全保障和美好修養。

沒壓力、心情好時，我是個幽默逗趣的開心果；壓力大、心情差時，我是個易燃易爆的霹靂彈。

有時候我也很嫌棄自己，明明知道跟對我好的人傾訴煩心事，他們也會關心我，可我就是習慣性找碴、吵鬧。我非得「以小見大」「上綱上線」，直到情緒崩潰，才會說出自己的煩心事。

事後反省，每次不是吵到元氣大傷、臉黃憔悴，就是冷戰到生活不安、工作不寧，反正從沒討到半點好處。

每次我仗著壓力大就對身邊人發火或冷戰，事後都很內疚。如果對方是親朋好友，我怕傷害了他們；如果對方是不熟的人，又怕他們會傷害我。

所以，我覺得那些擅長抗壓，和顏悅色，遇事不沉溺在情緒的水牢裡，還能好好說話辦事的人，都有偶像氣質。

我歸納了一套壓力之下也能好好說話辦事的方法，其中心是以預防為主。

1.平時兼顧提升能力，並善待自己

尼采說：「能力可以使人避免痛苦。」很多時候壓力大，是因為我們應對此事的能力不足。

對自己好一點，做點喜歡的事情，買點心儀的東西，別讓自己的付出超標。平時多為自己減壓，對壓力不要「零存整發」。

2.別讓自己處於模糊的壓力之下

感覺自己壓力逐漸增大時，試著確定壓力真正的來源，並以此為依據，有建設性地去解決問題。

如果一直處在模糊的壓力下，只會讓自己氣呼呼的，造成更多麻煩。

3.覺得壓力遞增時，開啟抒壓模式

對我有用的解壓方式有：吃頓好吃的、買件新衣服、泡點玫瑰花茶、跑步出身汗、找朋友聊天、按摩、聽點搖滾或輕音樂……

4.在腦中預演衝人發火後的爛攤子

感覺自己的怒火快憋不住了，爆發之前要三思：發火的對象是否恰當、理由是否成立、方式是否最優，發火後又需要做哪些補救工作、自我健康的重建……越想越麻煩，就自然進入深呼吸的階段了。

我一直想做一個高壓下仍能保持為人處世高水準的人，那樣的自己，想想都覺得迷人。

★本文經方智出版社授權，摘自《當你又忙又美，何懼患得患失》。

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