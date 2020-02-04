誇張！湖北省民眾過年打牌「沒戴口罩」　公安衝進屋內拿槌子砸爛麻將桌

記者白珈陽／台中報導

武漢肺炎持續蔓延，中國大陸湖北省直至今日仍封鎖包括武漢市在內的16座城市，禁止人民外出及交通往返。而在中國，發生一件台灣人難以想像的情景；過年期間，住在仙桃市的高姓民眾因無法外出旅遊，實在無聊至極，便邀請鄰居一起打麻將消遣，但他們沒有戴上口罩，遭附近居民通風報信，才剛洗好牌就有2名公安衝進廳堂將桌上的牌咖喝退，隨即拿起槌子將麻將桌砸爛，並嚴令該群民眾不准到處串門子。

▲湖北省仙桃市高姓民眾一家人過年打牌，遭通風報信，2名公安闖進家中砸爛麻將桌。（圖／記者白珈陽翻攝）

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仙桃市離武漢市約1個半小時的車程。從仙桃市遠嫁到台灣10多年的王太太說，1月份本來要回家鄉過年，娘家的妹妹還在飯店訂了酒席要宴請台灣來的女婿，不過，由於丈夫工作耽擱，他們晚了一星期啟程，就碰上了武漢肺炎封城，取消回鄉探親的行程。

同樣位於湖北省內的仙桃市，也因此封城，要求大家在家進行隔離，非採買飲食及生活用品不准隨意外出走動。王太太說，一位高姓鄰居因悶了一個多星期無聊到發慌，便打電話約隔壁村的丈母娘一家人一起打麻將消磨時間，然而，不知道是誰通風報信，麻將才剛洗好牌、正要擲骰子，2名公安就拿著槌子從庭院一路大聲嚷嚷。

▲公安訓誡在場民眾要戴好口罩並不准到處串門子。

「起來起來起來！」2名公安一進門就是連珠炮，將所有牌桌上的人通通趕走，且因為高姓鄰居一夥人都沒戴口罩，公安大聲質問：「現在疫情這麼嚴重，你們口罩不戴很嚴重的曉不曉得！」，遭嚴厲訓斥，高姓鄰居等人只得唯唯諾諾地回：「曉得」，隨後公安拿起手中的槌子沿著麻將桌邊狂砸，把桌子砸爛後，訓誡在場民眾要戴好口罩並不准到處串門子。

公安衝進民宅，還將民眾私有物品砸爛搗毀，在台灣人看來實在是匪夷所思，卻也顯見，在中國大陸，各層級單位都極力想要將武漢肺炎疫情控制住的心思。

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