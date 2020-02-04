基隆男搭救護車進急診抽菸　保全勸母湯反遭狂飆三字經

▲阿強在醫院急診抽菸被勸阻。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）去年7月間因為不滿醫院保全勸導不要抽菸，一氣之下乾脆跑到急診室外大聲叫罵「X、X你娘」等髒話，結果卻害自己吃上官司，被基隆地院法官依公然侮辱罪判處拘役25日，得易科罰金2.5萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，阿強2019年7月15日中午經救護車載送至該醫院急診室救護，期間因為不滿保全人員小偉（化名）勸導不要抽菸，竟然特地跑到急診室外的計程車停車場以及對面教會，當眾連續飆罵「X、X你娘、X你娘XX」等髒話。

▲醫院內全面禁菸，是擔心可能會導致氧氣管線等醫療設備爆炸起火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文內容無關）

然而，這招當街飆罵雖然可以宣洩情緒，卻也讓阿強吃上官司。基隆地院法官認為，上述髒話粗俗不雅，且含有性貶抑意涵，客觀上已經足以讓挨罵者感到難堪與屈辱，況且事發地點還是在不特定多數人得以共見共聞的場所，依照社會一般通念，的確會造成挨罵者的人格與尊嚴貶損。

法官接著表示，阿強心中有所不滿，卻不思以和平理性的方式與人溝通，行為顯有不當，考量到他到案後坦承不諱，並非全然沒有悔悟，再衡量犯罪動機、目的、手段以及經濟狀況，最後依公然侮辱罪判處拘役25日，得易科罰金2.5萬元，全案仍可上訴。

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