妻努力取「衛生紙團」證明外遇！偷吃夫瞎扯：我去按摩…不給DNA結局超傻眼

▲人妻尾隨丈夫和小三開房間，進房拿「用過的衛生紙團」提告卻敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台中報導

簡姓男子與小三相約到台中某汽車旅館開房間，而妻子與大嫂偷偷跟隨在後，直到簡男與小三離開後，立刻進去房間拿取「用過的衛生紙團」，怒告妨害家庭。台中地院審理，雖然簡妻取得的衛生紙團上驗出男女DNA，但因為簡男、小三拒絕比對，2人判無罪。全案仍可上訴。

判決指出，2017年7月3日簡妻與大嫂尾隨簡男，趁對方與小三開房間時，到隔壁另開1間房等候，直到簡男、小三離開後，進該房間取得「用過的衛生紙團」。簡男雖然承認當天有到汽車旅館，但否認有小三，聲稱「我是去按摩的」，當時沒有使用衛生紙；小三則辯稱，根據起訴書記載時間，「當時在南投住家，沒有去汽車旅館」。

簡妻提到，某次深夜睡覺時，被簡男手機訊息聲吵醒，查看簡訊發現，「你怎麼可能會為了我放棄你的家庭你的小孩，騙我留我到最後，卻還是寧願選擇他們不跟她離婚！」、「雖然我一直還無法接受我愛你兩年了，結果還是這樣，你不是說要給我一個家」「小孩也拿了，你心中的大石也放下了，我們應該好好談」，自上方對話，開始懷疑丈夫外遇，並且從簡訊裡得知，丈夫準備與小三在汽車旅館開房間，才決定尾隨在後。

關於衛生紙團，大嫂無奈表示，「我不是專業徵信社，當下也很恐慌，沒有這樣的搜證經驗，只能幫忙（簡妻）抓現場看到的東西」，但強調真的有看到簡男與小三出入汽車旅館。

法官勘驗行車紀錄畫面，因為沒有拍到車牌號碼，無法確認簡男和小三當天是否有前往汽車旅館，而「衛生紙團」經化驗後確認有男女DNA，由於簡男與小三拒絕比對，因此無從推斷2人到底有沒有發生性關係，台中地院根據當庭資料，僅能確認簡男與小三有逾越一般男女之間的相處型態，最終判無罪。全案仍可上訴。



►他奶奶的美麗小秘訣