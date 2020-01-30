小黃運將與行人當街格鬥！車排長龍按聲喇叭...他竟怒踹開譙再引戰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁路28日下午發生計程車運將疑似與路人發生行車糾紛，2人居然當街上演格鬥戲碼，誇張的是，計程車竟停在快車道上，導致後方車輛大排長龍，後方車輛按喇叭提醒計程車，卻引發路人三字經辱罵還上前踹車洩恨，駕駛憤而提告，並將拍攝畫面上傳臉書，引起網友議論，警方根據畫面將追究2人到案說明，並追究相關刑責。

▲桃園市蘆竹區南崁路28日下午發生計程車運將與行人疑似發生糾紛案，2人當街上演格鬥戲碼，被後方車輛乘客拍下畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

蘆竹警分局指出，28日下午3時40分，1輛計程車在蘆竹區南崁路台茂購物中心附近，不知何故與路人發生糾紛，計程車運將把車停在快車道上，車門都未關就下車與路人理論，未料路人卻握起雙拳向運將作勢攻擊，雙方就在快車道上演格鬥戲碼，引發後方車輛大排長龍。

▲桃園市蘆竹區南崁路28日下午發生計程車運將與行人疑似發生糾紛案，2人當街上演格鬥戲碼。（圖／翻攝自爆料公社）

後方車輛駕駛按喇叭提醒2人，乘客則以手機拍下2人要格鬥畫面，其中路人不滿被按喇叭，還以三字經辱罵駕駛，最後還上前踹車洩恨，駕駛則將這段影片上傳臉書《爆料公社》，同時也向警方提告路人公然侮辱。

蘆竹警方到場處理時，計程車運將與路人都已離開現場，因被踹車主提告路人公然侮辱罪嫌，警方受理後將追查路人到案說明，警方強調，計程車運將若非遇突發狀況，任意將車輛暫停快車道上，可依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款之規定，處罰新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，吊扣車牌照3個月處分。

而2人在快車道上當街上演格鬥戲碼讓網友留言「可以退票嗎？我在等一拳K.O耶！」「其實，橘衣男是很害怕的，你看他用凌亂的步伐掩蓋他內心的不安…」「覺得小黃司機戴帽子那一剎那，橘衣男有嚇到向後退」….

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