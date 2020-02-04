彰化透天厝凌晨大火　消防人員成功救援14人2隻狗

▲彰化和美鎮凌晨發生大火。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮和港路的凌晨4時許1棟3樓透天厝發生火警，濃煙不斷的竄燒，住在屋內的高姓老夫妻，半夜爬起床要喝水，看到飲水機旁有濃煙，趕緊打開鐵門逃生，左右兩旁睡著的住戶被嚇醒，逃到頂樓及住家後方等待救援，所幸消防局火速趕到佈水線滅火，成功救出8名大人6名小孩及2條狗，初步不排除是電器所引燃。

彰化縣消防局第一大隊指出，4日凌晨4時47分據報，和美鎮和港路有住宅火警，隨即派遣各式消防車13輛、救護車3輛警消41人、役男2人，到火場時發現現場1樓全面燃燒，燃燒樓地板面積約10平方公尺，屬於三級火災，共疏散6名大人6名小孩至1樓，無明顯外傷及身體不適，5時18分火勢控制，5時37分火勢熄滅。

▲彰化和美鎮凌晨發生大火，成立臨時指揮所。

由於這棟起火的透天厝與左右鄰舍為連棟建築，火警發生當下濃煙密布，高姓老夫妻倉皇逃出後，附近的住家看到隨即大喊「失火了」聲音此起彼落，讓緊鄰在這棟建築的左右鄰舍都嚇醒了，但要跑到1樓開鐵門發現無法開啟，趕緊跑到頂樓及住家後方等待消防人員的救援。

所幸在消防人員的緊急救援下，不到30分鐘便將火勢撲滅，所有的人都全部成功獲救，更感謝打火弟兄化解的一場災難，消防人員初步研判有可能是電器導致失火，確切的起火原因，仍有待進一步的鑑定。

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