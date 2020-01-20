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社會 社會焦點 保障人權

女店員拒借廁所挨罵「豬就是豬」　新北爆氣姐賠8000元

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記者黃翊婷／新北報導

戴姓女子去年6月7日前往新北市某電信門市借廁所，但黃姓女員工以「廁所在辦公室裡面」拒絕外借，她一氣之下當場飆罵對方服務態度爛，「還戴什麼假睫毛，豬就是豬喔」等話，結果反而害自己吃上公然侮辱罪，被士林地院法官判處罰金8000元，全案仍可上訴。

▲▼廁所,女廁,公廁。（示意圖／記者徐愷昕攝）

▲戴女為了借廁所與女店員發生爭執。（示意圖／記者徐愷昕攝，與本案無關）

判決書中提到，戴女當天進到店內詢問是否可以借用廁所，黃姓女員工回答，「不行耶，沒辦法外借」，她不死心改以自己是該電信客戶為由，再次要求借廁所，結果還是被拒絕，一時情緒失控，氣得當場大罵，「外面這樣（廟會）我要怎麼出去？我受傷妳要負責嗎？」、「早知道我手機就別用這間的，因為妳的服務態度有夠爛」、「還戴什麼假睫毛？豬就是豬，我沒有說妳喔，我指我自己。妳需不需要精神科醫生啊？我可以幫妳介紹」。

黃女不滿自己只是依照規定，拒絕讓非相關人員使用位於辦公室內的廁所，沒想到竟然被人當眾罵得那麼難聽，事後自行向淡水警分局報案，並決定提告妨害名譽。

▲手機、滑手機、打電話、講電話。（圖／記者陳俊宏攝）

▲戴女聲稱自己是該電信公司的客戶。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

雖然戴女挨告之後辯稱自己患有情感性思覺失調症、認知功能障礙，但士林地院法官認為，她在爭執過程中皆可以針對黃女的話一一回應，可見當時意識清楚，而且罵完之後還能馬上說出「我沒有說妳喔」，顯然當時還有相當的思考以及論述能力，與罹患精神疾病、當下情緒狀況欠佳等說詞不符。

法官接著表示，戴女接受警詢時能明確陳述爭執的原因和過程，雖然她事後坦承不諱，也有和解意願，但因為無法與黃女達成共識，最後並未順利和解，日前依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。

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