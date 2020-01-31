前男友是假醫生　她上法院提告並嗆「腦滿腸肥豬樣子」反遭判刑

▲女子與前男友對簿公堂，說對方「腦滿腸肥的豬樣子」挨告了。（示意圖／視覺中國CEP）

記者陳羿妏／高雄報導

楊姓女子與嚴姓男友在交友軟體認識，交往1個月就分手，只因不滿嚴男用假身分「實習醫生」欺騙，要求民事賠償，孰料，開庭過程中，她竟脫口形容嚴男「腦滿腸肥的豬樣子」，因此挨告。橋頭地院審理，依公然侮辱罪，判楊女拘役10日，得易科罰金1萬元。全案仍可上訴。

判決指出，2人於2018年2月分手，8個月後對簿公堂，楊女控訴嚴男分明已經被醫大退學，還假裝是實習醫生欺騙感情，而開庭時，法官想了解楊女具體被騙的事實，提問第1次見面的情形。楊女表示，當時她從泰國返台，嚴男去接機「穿著一條好像內褲的那種短褲，腦滿腸肥的豬樣子來！」，不忘強調「我不客氣地這麼說，SORRY」。

嚴男聽到被罵「腦滿腸肥」氣炸，認為人格備受侮辱，直說「我不是來這邊受汙辱的」，法官提示，「庭上都會錄音」，楊女竟仍淡定回應「這是個人觀感」、「不然你離開，不要跟我同庭嘛」。開庭結束後，嚴男火速前往警局提告公然侮辱。楊女否認犯行，認為自己是陳述事實時，回憶起傷痛，情緒太激動才脫口而出。

橋頭地院審理，認為楊女當庭陳述事實時，僅因為糾紛心生不滿，使用不堪入目的字眼侮辱嚴男，缺乏尊重他人的觀念，但考量楊女確實因感情受騙產生怨恨，再加上斟酌嚴男名譽受損程度，最終依公然侮辱罪，判楊女拘役10日，得易科罰金1萬元。全案仍可上訴。

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