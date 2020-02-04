邀妹仔車內躲雨...扯男竟載回家強壓：今天沒得到妳，不讓妳走　她哭喊掙扎

▲阿傑對花花強行性侵得逞。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）日前開車載兒子行經台南某大橋時，看見女子「花花」（化名）與朋友在橋下躲雨，因此就邀請她到車內躲雨，甚至還聲稱可以順便載花花前往高雄。怎料，抵達阿傑家後，阿傑卻藉機朝花花伸出狼爪，強行性侵得逞。對此，台南地院審理後，依強制性交罪判阿傑3年6月徒刑，可上訴。

判決指出，阿傑日前開車載兒子經過安平區的一座大橋時，看見花花跟朋友在該處避雨，因此就邀請兩人一同到車內躲雨。花花的朋友先行離去後，花花向阿傑表示，要去高雄跟朋友聚會，而阿傑聽到後，隨即告訴對方，自己也要去高雄，可以順便搭載花花。

阿傑將花花載往位於台南的住處後，又先將兒子送往其母住處，讓花花獨自一人在他的住家等候，但阿傑回來後，卻一時色心大起，不僅強行擁抱對方，還強吻花花的脖子、鎖骨，甚至還以參觀房間為由，強行把花花拉到二樓，用身體強行壓制對方並嗆聲，「如果沒有得到你，不會讓你回家」。

儘管花花全力反抗，卻仍是不幸遭到阿傑性侵得逞。對此，阿傑辯稱，兩人確實有發生性關係，但自己並沒有強迫對方，而法官調查發現，花花在事發之後有傳訊息跟朋友訴苦，「我被他硬上」、「我努力掙扎了也哭說不要不要」，因此認定阿傑的行徑已經嚴重傷害花花的身心，因此依法判他3年6月徒刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

上班時間「強壓女同事在小便斗」硬來！噁男完事丟200元：去買藥 她崩潰痛哭

活春宮哥街頭激戰辣妹！4分鐘影片全網瘋傳 老婆怒噴：你變全台最知名人物

小弟跟「大嫂」太過親密...連千毅怒炸「動私刑」全程錄影 還發群組殺雞儆猴