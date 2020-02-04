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影／迎戰罷韓！鄭照新接高市新聞局長　身段放軟「給中央鼓勵代替批評」

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記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜4日主持市政會議，同時也是新任新聞局長鄭照新宣誓就職日，韓國瑜對於媒體提問則將所有發言權交給鄭照新來答覆，身為立委江啟臣前國會助理的鄭照新，他說並沒有所謂「韓江連線」，目前擔任新聞局長角色，站在市府立場就是將防疫跟市政做好，給予中央鼓勵支持；他一改過去幕僚們對外強勢態度，身段也更為柔軟。

▲▼ 新聞局局長宣誓就職 。（圖／記者翁進忠攝）

鄭照新宣誓就職 。（圖／記者翁進忠攝）

前高雄市政府新聞局局長丁樂群因個人健康因素考量請辭，職缺由鄭照新接任，鄭是立委江啟臣前國會助理，後來又擔任韓國瑜競選時競辦發言人，如今持續幫忙韓國瑜，也被解讀「韓江連線」正式成形，可能影響國民黨主席的選舉。鄭照新說，「我想這不是誰跟誰的連線，我跟江啟臣委員報告說，韓市長有邀請我到高雄市政府擔任新聞局長，他非常鼓勵國民黨應有更多的年輕人們到中南部的基層來服務，讓所有的年輕人更加貼近基層的需求，瞭解廣大中南部朋友的心聲，我過去我媽媽也是在岡山長大的，所以我回到媽媽的故鄉來服務，我感到非常榮幸。」

▲▼ 新上任高雄新聞局長 。（圖／記者翁進忠攝）
▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者翁進忠攝）

至於有民進黨議員諷刺，鄭照新在罷韓階段，上任新聞局長是擔任「救火隊」角色，鄭照新回應，「市府最重要的工作，第一個是防疫，第二個是推行市政，在第一線，市府同仁都戰戰兢兢的把防疫工作做到最好，一切配合中央來辦理，在推行防疫工作的同時，也希望我們既定在推行的市政兩者，可以並行不悖，我想這是全體市府同仁來服務高雄市民最重要的工作。」

不過行政院長蘇貞昌拍板，6日起購買口罩將採實名制，是否能解決買不到口罩狀況？鄭照新表示，「目前高雄每天所需求的口罩量最基本是35萬份，當然這個防疫工作是需要中央跟地方一起來配合，去打造一個最有效的防疫模式。畢竟這也是一個新型的感冒或者是病毒的型態，所以中央跟地方應該共同的去摸索跟打造最有效的模式。」

▲▼ 新聞局局長宣誓就職 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜並未發表任何言論，將發言交給鄭照新。（圖／記者翁進忠攝）

他補充說，「我們共同努力，即使可能有所不足，那在地方上我們接觸到相關的資訊，我們第一時間會善盡向中央通報跟轉達的責任，那麼也給中央多多鼓勵、多多的支持，那麼以鼓勵代替批評，我想這是地方跟中央一起合作最好的一個態度。」上任第二天，看得出鄭照新跟以往幕僚強勢風格不同，韓國瑜也特別將所有對話發言都交給鄭來回覆，開完會後就快閃，對於提問則無回應。

時間對我們來說完全沒用！

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