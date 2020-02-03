遭影射大陸「買辦」想賣蔬菜得說通關密語　國台網告王浩宇誹謗結果出爐

▲王浩宇被國台網控告加重誹謗案獲處分不起訴。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

「國台網開發公司」不滿桃園市議員王浩宇去年公開影射，國台網是大陸買辦，要求縣市首長要同意「兩岸一家親」，才會幫忙把農產品銷往大陸，因此控告王浩宇涉嫌加重誹謗，但台北地檢署3日以王浩宇根據新聞資料與調查所得，對可受公評之事發言等理由，處分不起訴。

王浩宇在2019年3月間，在臉書貼出多張照片，稱高雄市長韓國瑜在任職北農期間，與獲大陸授權的的採買機構「國台網」飲宴餐敘，有網友貼上桃園市長鄭文燦也和國台網吃飯的照片，王浩宇稱，「鄭文燦禮貌的吃完飯之後，拒絕表態兩岸一家親、九二共識，所以最後中國買辦並沒有買桃園的蔬菜」。

▲國台網總經理王惠群強調是獲北農授權到大陸賣菜，並非由大陸授權在台買辦。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

對於遭指為大陸買辦，還要求縣市長說出通關密語「兩岸一家親」，才願意採購蔬果銷往大陸，國台網開發公司由總經理王惠群代表，到台北地檢署控告王浩宇加重誹謗，強調國台網是獲得北農在大陸的獨家授權，而非由大陸授權在台買辦。

但王浩宇拿出相關新聞報導，以及北京市工商登記資料佐證，自己並非憑空捏造相關事件，檢察官調查認為王所言有所本，而所謂的「買辦」，也只是清朝時開始，對受託辦理貨物採買人員的稱呼，並不算負面用詞，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴王浩宇。

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