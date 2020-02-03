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影／喊蓋收容所被稱先知！韓國瑜：我們是先辦，高雄希望做防疫模範生

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記者洪靖宜、洪正達 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜3日下午出席「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級應變指揮中心第4次會議，針對日前他曾談說要設立患者收容所，如今台北市長柯文哲爆台胞回來會設立安置所，被網友及國民黨桃園市議員詹江村稱他為先知，他則說「我不是先知，我們只是先辦，大型防疫我們都一切都配合中央」，「高雄市政府是一級開設，希望能夠做好的防疫模範生，所有該做的事情都不敢放鬆，那只是在做的過程有一些對我們的批判，可能他們並沒有真切的了解。」

▲▼第四次防災 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級應變指揮中心第4次會議。（圖／記者洪正達攝）

▲▼第四次防災 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級應變指揮中心第4次會議。（圖／記者洪正達攝）

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，武漢台協3日證實確定今晚可包機自武漢返台，無症狀者需集中隔離14天，台北市長柯文哲2日爆料出台北市分配隔離地點。而曾喊出患者收容所的高雄市長韓國瑜被問到認為是否要公開隔離場所地點，他開頭先說「我不是先知，我們只是先辦，大型防疫我們都一切都配合中央，高雄市政府在防疫這部分，已經提升為一級防護，我們各方面都是非常謹慎、小心的，我們該做的動作都不敢停，一切是配合中央防疫規劃來做處理。」

▲▼第四次防災 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜對於批評表示是希望高雄能做防疫模範生。（圖／記者洪正達攝）

有記者提問有關韓國瑜之前提出設立收容所，引發恐慌，現在會不會覺得外界評論好像太過了點？韓國瑜則說，「高雄市政府是既然已經一級開設，當然所有防疫工作，都是希望能夠做好的防疫模範生，所有該做的事情都不敢放鬆，那只是在做的過程有一些對我們的批判，可能他們並沒有真切的了解，我們是如何的謹慎小心來面對，至於現在中央或台北市來做，我們的立場也是還是非常清楚，看到中央整個防疫的計畫有什麼新的規範、新的變化，以及新的調整。高市府政府就全力來配合。」

他說，「到今天為止還是感覺到口罩有點不足，很多民眾買口罩是很困難，希望行政院這邊能夠優先能夠關切一下，高雄是一級防護的關係，所以希望提供口罩這邊能夠與我們最大的幫忙。」

▲▼第四次防災 。（圖／記者洪正達攝）

▲高市衛生局長林立人（圖／記者洪正達攝）

至於武漢台胞專機回台，高雄市府是否有掌握名單？衛生局長林立人說「如果是專機的部分，就是中央的權責，中央會統籌辦理，那如果有需要，我們剛剛市政府指揮中心，市長、團隊這邊協助，我們就期待如果後續有需要我們市政府來協助的，我們當然就是全力配合」，韓國瑜也重複「一定會全力配合。」

時間對我們來說完全沒用！

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