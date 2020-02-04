　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜出奇招重塑形象　「鷹派」潘恒旭、王淺秋回不去了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

農曆春節剛結束，高雄市長韓國瑜馬不停蹄展開防疫工作，指揮各局處抵抗武漢肺炎，但在備戰疫情之餘，來勢洶洶的罷韓行動，更是他另一個不敢輕視的危機。本刊調查，韓市府已低調展開化解罷韓的積極作為，其中，首要之務就是先進行小內閣改組，重塑市府形象。

武漢肺炎肆虐，韓國瑜年節銷假上班，率先宣布防疫提升為一級防疫，成為全台首位下令的市長。（高雄市政府提供）

▲武漢肺炎肆虐，韓國瑜年節銷假上班，率先宣布防疫提升為一級防疫，成為全台首位下令的市長。（圖／鏡週刊提供，下同）

武漢肺炎疫情持續延燒，高雄市政府3日召開第4次應變指揮中心會議，由韓國瑜親自坐鎮主持，他全程戴上口罩，專注聽取各局處的防疫報告，並指揮調度工作。相較於總統大選期間氣勢凌人的模樣，韓選後全心回歸市政，態度也明顯轉為謙卑，對於任何政治性議題更是一概低調應對。

即便如此，同一時間由Wecare高雄等民間團體發起的罷韓行動，仍如火如荼進行，目前已進入第2階段罷免連署，並在短短1週內，火速募集到法定連署數量的1/3，約莫10萬份。

這次國民黨不分區遺珠之憾、新住民立委林麗蟬，選後馬上被韓市府鎖定，邀請入市府團隊。

面對罷韓來勢洶洶，本刊調查，韓市府在農曆年前，已秘密啟動小內閣改組計畫，人事朝年輕化、在地化方向規劃，並透過幕僚私下探詢多位藍營人士加入市府的意願，其中最顯著的例子就是一過完年，馬上向參選國民黨主席的青壯派立委江啟臣借將，聘任他的特助鄭照新出任新聞局長，並邀請形象佳的前國民黨新住民立委林麗蟬擔任市政顧問。

為降低罷韓聲浪，韓市府決定換掉屬「鷹派」的王淺秋（左）等政務官，改由論述能力強的鄭照新（右）掌新聞局，重塑市府形象。

人稱點子王的潘恒旭，選後不再回歸高市府，行蹤也十分低調。　

不僅如此，韓市府也拍板決定，不回聘替韓打選戰的2大重砲手─前新聞局長王淺秋及觀光局長潘恒旭，期盼重塑市府整體形象，接下來也將陸續公布新任1級主管，作為他解除罷韓危機的第1支箭。


更多鏡週刊報導
【罷韓拆彈2】擺脫草包形象　韓國瑜專心「出賣高雄」
【罷韓拆彈3】不再淌政治混水　韓國瑜低調有原因
【罷韓拆彈4】挺韓3大將棄選黨主席　原來韓系人馬心有所屬

ET快訊
醫護人員8小時「一口水都沒喝」　忙到腰都彎了無法挺直
湖北一夜64死！陸武漢肺炎確診破2萬　貴州1月女嬰染病
柯文哲洩台商隔離地點　陳時中重話狠嗆：別為突顯自己造成恐慌
首批武漢247人包機「搭乘價格」出爐　第二批2/5回台？陸委
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

台中收容武漢台商恐引不安　盧秀燕「4點聲明」：相信中央有通盤考量和管控

柯文哲表態角逐2024總統　高虹安：郭台銘不排除支持

美參議員盧比歐挺台加入WHO　會晤賴清德PO文秀中華民國國旗

韓國瑜出奇招重塑形象　「鷹派」潘恒旭、王淺秋回不去了

賴清德訪美國華府　蕭美琴：這裡很多人想認識我們副總統當選人

台灣沒社區傳染「感染風險極低」！陳其邁、陳建仁舉實例：口罩留給需要的人

深夜一點還在行政院加班...陳其邁：口罩到國人返台「守住是我們的責任」

口罩實名購買上路！蘇貞昌籲「把口罩留給需要的人」：一起度過難關

口罩7天2片真相曝！蔡其昌揭單日產量400萬片「要讓大家都買到」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

台中收容武漢台商恐引不安　盧秀燕「4點聲明」：相信中央有通盤考量和管控

柯文哲表態角逐2024總統　高虹安：郭台銘不排除支持

美參議員盧比歐挺台加入WHO　會晤賴清德PO文秀中華民國國旗

韓國瑜出奇招重塑形象　「鷹派」潘恒旭、王淺秋回不去了

賴清德訪美國華府　蕭美琴：這裡很多人想認識我們副總統當選人

台灣沒社區傳染「感染風險極低」！陳其邁、陳建仁舉實例：口罩留給需要的人

深夜一點還在行政院加班...陳其邁：口罩到國人返台「守住是我們的責任」

口罩實名購買上路！蘇貞昌籲「把口罩留給需要的人」：一起度過難關

口罩7天2片真相曝！蔡其昌揭單日產量400萬片「要讓大家都買到」

快訊／香港首宗死亡個案！39歲男病患31日確診「5天就不治」

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！　39歲男肌肉痠痛...6天不治身亡

朱學恒憂口罩實名制再現缺貨潮　後悔早把「替代品」送人

湖北女孩遺書「我死不瞑目」！爆隔離區「人間地獄」　生死邊緣掙扎實錄　

武漢肺炎疫情持續蔓延　NBA強烈建議人員不要前往中國

穩定口罩價格…「安定民心」天天上火線說明！他給政府肯定：已經很努力

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

梵蒂岡送70萬口罩到中國　方濟各：正在為死者祈福

北東變天！鋒面通過...3縣市大雨特報　玉山、合歡山今明可能下雪

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

台商返台「考驗才開始」　吳子嘉說話了

蔡英文：因應實名制4、5日「停售口罩」

停課防疫挨批　趙少康：SARS也沒有這樣

口罩限購真相！蔡其昌：讓大家買到

口罩限購令10天連3變　女議員罵爆

幕後／蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

議員批停課防疫太超過　若病例增加要繼續停課嗎？

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

口罩實名制攻略　官方曝關鍵5點

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

深夜一點還在行政院加班...陳其邁：口罩到國人返台「守住是我們的責任」

鞠躬25秒！罷韓二階5天破11萬份

恒旭淺秋回不去了　韓國瑜奇招解罷免危機

更多熱門

相關新聞

女會計A走李安兒子鉅款！遭爆洗錢上億

女會計A走李安兒子鉅款！遭爆洗錢上億

去年3月，一則「黑社會討債」新聞引起注意，報導一名女子欠債2,000萬元，被地下錢莊以「孝女白琴」式開貨車廣播討債，報導中還看見車頭高掛女子與巨星周潤發的合照。之後該則新聞影響如滾雪球般愈滾愈大，受害者除了地下錢莊、電影公司，還包括作家藤井樹、李安兒子李淳，因為兒子酬勞被A走，甚至驚動了李安的太太林惠嘉來台關切。

武漢肺炎導致演唱會3度取消！劉德華慘賠4000萬

武漢肺炎導致演唱會3度取消！劉德華慘賠4000萬

女師求愛男同事：想和你一起去做…

女師求愛男同事：想和你一起去做…

遭影射大陸「買辦」　國台網告王浩宇不起訴

遭影射大陸「買辦」　國台網告王浩宇不起訴

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

關鍵字：

鏡週刊韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面