韓國瑜出奇招重塑形象　「鷹派」潘恒旭、王淺秋回不去了

圖、文／鏡週刊

農曆春節剛結束，高雄市長韓國瑜馬不停蹄展開防疫工作，指揮各局處抵抗武漢肺炎，但在備戰疫情之餘，來勢洶洶的罷韓行動，更是他另一個不敢輕視的危機。本刊調查，韓市府已低調展開化解罷韓的積極作為，其中，首要之務就是先進行小內閣改組，重塑市府形象。

▲武漢肺炎肆虐，韓國瑜年節銷假上班，率先宣布防疫提升為一級防疫，成為全台首位下令的市長。（圖／鏡週刊提供，下同）



武漢肺炎疫情持續延燒，高雄市政府3日召開第4次應變指揮中心會議，由韓國瑜親自坐鎮主持，他全程戴上口罩，專注聽取各局處的防疫報告，並指揮調度工作。相較於總統大選期間氣勢凌人的模樣，韓選後全心回歸市政，態度也明顯轉為謙卑，對於任何政治性議題更是一概低調應對。

即便如此，同一時間由Wecare高雄等民間團體發起的罷韓行動，仍如火如荼進行，目前已進入第2階段罷免連署，並在短短1週內，火速募集到法定連署數量的1/3，約莫10萬份。

面對罷韓來勢洶洶，本刊調查，韓市府在農曆年前，已秘密啟動小內閣改組計畫，人事朝年輕化、在地化方向規劃，並透過幕僚私下探詢多位藍營人士加入市府的意願，其中最顯著的例子就是一過完年，馬上向參選國民黨主席的青壯派立委江啟臣借將，聘任他的特助鄭照新出任新聞局長，並邀請形象佳的前國民黨新住民立委林麗蟬擔任市政顧問。

不僅如此，韓市府也拍板決定，不回聘替韓打選戰的2大重砲手─前新聞局長王淺秋及觀光局長潘恒旭，期盼重塑市府整體形象，接下來也將陸續公布新任1級主管，作為他解除罷韓危機的第1支箭。



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