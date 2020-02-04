成立近半個月「給防疫小組打幾分？」　他讚各決策得宜…吸網友90↑高評價

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎延燒，政府第一時間就成立中央疫情指揮中心。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「你們給防疫小組打幾分？」文中表示，這次以衛福部為主體成立的防疫小組（中央疫情指揮中心）每天都開記者會，處理事情快狠準，若拋開政黨意識，他個人會給防疫小組95分（滿分100分計），大讚各項措施都得宜。

這位網友文中表示，「這次以衛福部為主體的防疫小組，每天開記者會，有時還一天開兩次，會中都會有相關單位 （例如：外交部、教育部、陸委會……），處理快、狠、準」，從行政院以下各部會都一起抗疫，各項措施得宜。

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原PO認為，所有措施沒有最好，只有相對好，「你看外國，日本、韓國口罩怎麼被大陸搶光的，而且哄抬價格，這些在台灣沒有發生，統一徵收，更是杜絕黃牛大量囤貨。」他接著說，雖然超商也有人要囤貨，但比較起來，如果沒有統一徵收，口罩一定被相關人士馬上大量囤起來、並賣高價，「再說一次，沒有最好政策、沒有相對好政策，別雞蛋裡挑石頭。」

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▲網友給中央流行疫情指揮中心相當高評價。（圖／記者屠惠剛攝）

網友也直說，這次採實名制更是台灣有史以來第一次，「不要告訴我，你7天不只用2片，我到現在連1片都沒買到，至少這是相對公平」，實名制不會有黃牛、不會有囤貨，大家都依規定去買，是很合理的措施。最後原PO忍不住給防疫小組的表現打高分，「拋開你的政黨意識，以合理的角度來打分數，你打幾分（滿分100）？個人打95分。」

看到貼文後，不少人也紛紛給予肯定，打出90分以上高評價，「90分，比預期中好」、「90分，做的很好，值得鼓勵」、「90比預期好」、「沒買到超貴口罩，疫情控制住，85分以上了」、「90，過年都沒放到辛苦了」、「限制口罩出口不放任口罩亂漲，給90」、「90，各方面反應都快其他國家很多」、「99，你在過年，他在開會。」

其他網友則是說，「82，等口罩之亂、台商之亂平息後再加15分」、「這波有平安渡過我可以打95以上」、「85吧，挺有魄力的，對錯還不好說」、「60，前期太忽視+口罩政策太爛」、「現在的疫情的狀況都還沒有結束，為什麼一直有人在幫這次的團隊打什麼分數」、「等結束再來評吧！」

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