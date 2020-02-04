陸港澳入境學生14天自主管理　可用「外來學生線上申辦系統」

▲因應武漢肺炎，中港澳入境的學生及教職員工在家自主管理14天，移民署高雄市第一服務站特別推廣學生踴躍使用該署完成優化的外來學生線上申辦系統 ，圖到到文藻外語大學宣導線上申辦服務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

武漢肺炎疫情持續擴大，又適逢流行性感冒高峰季節，考量各級學校的學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚感染，中央流行疫情指揮中心建議近期從中港澳入境的學生及教職員工在家休息14天，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站因此特別推廣學生踴躍使用該署完成優化的外來學生線上申辦系統，免出門免排隊就可以完成申辦手續，省時省力又可以降低疫情傳播風險，一舉數得！

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▲▼高雄市第一服務站到國立中山大學、到國立高雄師範大學宣導線上申辦服務。



移民署「外來學生線上申辦系統」網址為https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry ，該署網站的「線上申辦」專區也有提供連結，不分假日提供 24 小時無休的中、英雙語線上申辦服務。

遇到使用問題，可於星期一至星期五的上午8時30分至下午5時 30分，撥打移民署客服專線 02-27967162 諮詢，也可洽該署各縣市服務站提供協助，高雄市第一服務站電話為07-7151660，各大專院校的外國學生、僑生、無戶籍國民及中港澳學生可多加利用。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，每一個新的學期開始，往往都是外來學生申辦居留證相關案件的高峰期，由於大陸嚴重特殊傳染性肺炎及流行性感冒等疫情仍相當嚴峻，服務站已落實執行量測體溫及環境清潔消毒等防疫措施，也特別呼籲外來學生善用移民署線上申辦系統， 避免出入人潮擁擠的公共場所，並落實勤洗手，確保健康。

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