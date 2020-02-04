美總統大選首場初選愛荷華開跑！　桑德斯民調領先、拜登第二

▲ 愛荷華州初選黨團會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於11月舉行，決定總統提名人的初選美東時間3日首先於愛荷華州登場。民主黨最初有逾20人參選，經過7場辯論後僅剩11人角逐提名，勝出者將與幾乎確定可獲共和黨提名的現任總統川普（Donald Trump）展開對決，結果受到各界關注。

愛荷華州初選於當地時間3日晚間7時（台灣時間早上8時）展開，預料將持續約1.5個小時。該周初選非採無記名投票方式，而是政黨內部舉行黨團會議，選民聚在一起，公開爭取朋友、家人和鄰居支持他們喜歡的參選人，最終選出41名黨代表，將在民主黨全國大會中投票選出1名候選人。

黨團會議完全開放，意即該州任何已辦理登記的選民都可以參加，但過去並無太多選民登記。2016年僅有16%具投票資格的選民參加黨團會議，人數約17萬1千人，已經是該州民主黨黨團會議歷史上投票率第二高的一次；最高紀錄則是2008年的23萬9千人。但考慮到今年的參選人數，愛荷華州本次投票率可能突破紀錄。

儘管愛荷華州在大選中只握有6張選舉人票，僅達總數的1%，但作為全美首個舉行初選的州，初選結果將大大影響參選人的氣勢。且過去9名在初選勝出的民主黨總統候選人中，有多達7名在愛荷華州初選獲勝，意即愛荷華州初選結果對民主黨提名人的預測性相當高。

2020大選民主黨總統候選人提名之戰從去年開跑，起初參選人組成較過往多元，包括2名非裔參議員、1名非裔市長、1名西班牙裔前內閣秘書及1名亞洲商人。但隨著大選逐漸接近，他們紛紛退選或因初選辯論門檻太高而無法登上舞台。截至目前在選戰中領先的前副總統拜登（Joe Biden）和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）也都是7旬白人男性，有數十年從政經驗。

美國愛默生學院（Emerson College）在愛荷華州黨團會議前夕公布的民調顯示，自居為「民主社會主義者」（Democratic socialist）的桑德斯目前在該州佔優勢地位，支持率達到28%，領先中間派的拜登約7%；但拜登目前的全國民調數字勝過桑德斯。

根據民調，麻薩諸塞州資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）及印第安納州南本德市前市長布塔加智（Pete Buttigieg）平均落後拜登約4個百分點；因民調門檻限制而無法參加第7輪初選辯論的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）及明尼蘇達州資深參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）民調表現則更遜於上述參選人。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。