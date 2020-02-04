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德州農工大學宿舍爆槍擊案2死1傷　警緊急安排師生進避難所

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▲▼德州農工大學宿舍爆槍擊案2死1傷　警緊急安排所有人進避難所。（圖／翻攝自Google Map）

▲槍擊案發生地點位於校園內的「Pride Rock Residence Hall」。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州農工大學商學院 （Texas A&M University-Commerce）學生宿舍3日發生槍擊案，2死1傷。警方趕到現場後，將所有教職員工及學生統一安排到一處避難設施內，全案正在進一步調查中。

商學院方稍早在臉書上發文，出於預防措施，學生和教職員工仍在避難設施中等候進一步通知。針對宿舍「Pride Rock Residence Hall」槍擊案，校園警察部已經展開調查，並在校園每個人多的地點派員看守。

文中指出，傷者已經被送往醫院進行救治，但並未提及傷者情況輕重，校方也未提及兇手下落。

根據德州法律，自2016年8月開始，擁有隱密持武（concealed handgun）證照的人，能允許隱密攜帶手槍至校園內的特定地點。擁有手槍證照者，能被允許將手槍置放在校園內的保險箱中。

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