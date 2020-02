德州農工大學宿舍爆槍擊案2死1傷　警緊急安排師生進避難所

▲槍擊案發生地點位於校園內的「Pride Rock Residence Hall」。(圖/翻攝自Google Map)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國德州農工大學商學院 (Texas A&M University-Commerce)學生宿舍3日發生槍擊案,2死1傷。警方趕到現場後,將所有教職員工及學生統一安排到一處避難設施內,全案正在進一步調查中。

商學院方稍早在臉書上發文,出於預防措施,學生和教職員工仍在避難設施中等候進一步通知。針對宿舍「Pride Rock Residence Hall」槍擊案,校園警察部已經展開調查,並在校園每個人多的地點派員看守。

文中指出,傷者已經被送往醫院進行救治,但並未提及傷者情況輕重,校方也未提及兇手下落。

根據德州法律,自2016年8月開始,擁有隱密持武(concealed handgun)證照的人,能允許隱密攜帶手槍至校園內的特定地點。擁有手槍證照者,能被允許將手槍置放在校園內的保險箱中。

Two people are dead and a third is wounded after a shooting in a residence hall on the campus of Texas A&M University-Commerce https://t.co/KmrzxxQ2le pic.twitter.com/ilzntNhZmv