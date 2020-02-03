武漢包機深夜抵台！6軍團化學兵繃緊神經　出動5軍卡全力防疫

記者陳以昇、黃彥傑、陳韻如／桃園報導

武漢疫情持續延燒，撤僑專機預計3日起飛，幫助滯留於武漢的200名台人返台。除此之外，各個相關單位全繃緊神經待命，陸軍第六軍團三三化學兵群偵消營也出動5輛軍用卡車及工程車進入管制區，以因應台商返台。

▲6軍團化學兵出動5軍卡及工程車進入管制區，全副武裝防疫。（圖／記者黃彥傑攝）

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中央流行疫情指揮中心3日上午與桃園國際機場各單位舉行會議，研擬包機抵台後的相關入境與防疫措施。據了解，專機抵台後，將先停靠接駁停機坪，再由地面車輛將班機推往台灣飛機維修公司的廠棚內，機上人員在完成檢疫程序後，再由專車將人員帶離。

為因應武漢包機抵台防疫相關事宜，10輛救護車、10輛遊覽車也陸續進入預定執行接駁作業的機棚，就連陸軍第六軍團三三化學兵群偵消營也全副武裝，穿著白色防護衣，戴上口罩、手套，並出動5輛軍用卡車及工程車進入管制區，要迎接首批滯留武漢台人返台，至於第二批滯留武漢台人則預計最快5日再安排包機返台。

▲桃機武漢撤僑專機返台，防疫人員在機坪進行分工。（圖／記者宋良義攝）

此外，在經過6小時的折騰，該MU9004班機，終於在晚上9時23分關閉艙門離開空橋，準備起飛，預計11時47分抵達桃園機場。

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