指5日第二批武漢人員返台訊息不實　陸委會：兩岸目前未有聯繫

▲因應武漢肺炎疫情，撤離武漢台人包機抵達桃園機場，進入專用機棚。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

首批滯留武漢人員昨（3日）深夜247人抵達台灣，我方陸委會凌晨發出聲明表示，對此「肯定與欣慰。」但對於大陸官媒報導，2月5日將有第二批返台民眾，陸委會強調，「目前雙方並未有任何聯繫與協商，所述並非事實。」

陸委會指出，經過兩岸多方的溝通，我方滯留武漢人員第一批247人，於2月3日晚間搭乘春節加班機，自武漢天河機場起飛，已在深夜23時餘抵達桃園機場。陸委會對於雙方能以民眾健康福祉為先，透過共同努力合作達成今日的成果，表示肯定與欣慰。

海基會聲明也稱，自武漢肺炎疫情擴大以來，本會緊急服務專線不分晝夜，24小時待命，接聽民眾與家屬求助電話，彙整並協調解決民眾的各種需求，協助滯留武漢國人與台商協會建立聯繫溝通機制，積極溝通協調國人返台事宜，如今第一批國人順利返台，令人欣慰，同仁們的努力獲得正面的結果。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會強調，政府關心滯留中國大陸人員的健康與安全，我方持續透過兩岸既有管道，向陸方表達應妥善照顧我方人員，亦透過多元管道，多方溝通有關滯留人員接返事宜。雙方商定本於防疫優先與人道精神的原則，確認以「春節加班機模式」，處理滯留武漢人員返台的工作。

對於相關檢疫工作，陸委會聲明稱，2月3日深夜飛機抵達後，政府嚴格把關相關防檢疫作為，在人員入境時須先通過發燒篩檢，若有疑似症狀則依規定後送就醫，而無症狀者將採集中檢疫措施辦理，送往合適的安置處所暫住。檢疫場所以「一人一室」為原則，活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

至於後續仍滯留於武漢台人的安排，陸委會表示，雙方共同合作完成首次接返作業的基礎上，雙方後續仍將秉持民眾生命健康為先、交通安全便利、符合防疫需要等原則，繼續溝通其餘滯留武漢人員的處理事宜。海基會也說，目前仍有國人滯留武漢等地，後續本會將配合政府指示，持續聯繫溝通，民眾若有需求，可撥打本會24小時緊急服務專線（02）2533-9995。

值得注意的是，陸委會、海基會兩方都在聲明最後強調，「惟陸媒報導2月5日將有第二批返台民眾，目前雙方並未有任何聯繫與協商，所述並非事實。」

▼武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）