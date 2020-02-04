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鍾南山說話了「不需每次出門都換口罩」　曝最新9大疫情關鍵

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▲▼北京地鐵將對未戴口罩的乘客進行勸離。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

全民防疫，武漢肺炎造成「口罩之亂」，行政院3日拍板，6日起買口罩改採實名制、7天限2片，引爆輿論。抗煞專家出面解釋，健康的民眾不需天天戴口罩，大陸國健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山也出面發言，證實「沒必要每次出門都換口罩。」

鍾南山表示，其實普通人很少用、更不需要用到N95口罩，普通的醫用外科口罩就能阻擋大部分黏在飛沫上的病毒，在疫區或公共場合應該要戴，但是可以省著點戴，現在口罩很缺，若民眾使用保護良好，可以再次使用，無須「一次一換」。

鍾南山針對疫情提出9大重點：

1. 未來10天至兩周左右有望出現高峰。

確診數量目前持續升高，可能還會持續一段時間，鍾南山認為不會太長，判斷此次疫情有望在未來10天至兩週左右出現高峰，需加強防控，特別要向武漢這個英雄城市表示感謝，他們做出了重要的犧牲和貢獻。

2. 病死率比H7N9等低，但比普通流感高。

鍾南山指出，截至2月2日，確診病例病死率大概是2.3、2.4%。因為患者集中，武漢病死率要高於外地；與H7N9、MERS、H5N1相比，病死率相對低，但比普通的流感要高。

3. 要關注糞口傳播。

4. 研究基本支持病毒來源於蝙蝠。

針對新型冠狀病毒（2019-nCoV）的基因組的分析研究表明，與SARS-CoV有79.5%的相似性，和蝙蝠來源CoV有96%的相似性，基本上支持2019-nCoV來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主目前還需要研究。

5. 至少7個小分子藥物處於不同臨床研究階段。

至今雖還沒有針對性的特效藥，但現有至少7個針對病毒RNA聚合酶或蛋白酶的小分子藥物，包括CR3022抗體藥物都處於不同臨床研究階段；相關疫苗的研發也在開展中，但距離臨床應用尚需時間。

6. 最有效的方法仍是「早發現、早隔離」。

鍾南山表示，目前全國的疫情仍處於上升期，從外地回到武漢的人，10多天潛伏期過去，沒病也就沒事了，生病的話可能已經在當地治療。

▲▼買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

7. 疫情防控面臨三大問題與挑戰。

首先，疫情局部集中爆發，醫療資源匱乏。第二，尚需做好患者分流，減輕定點醫院壓力。第三，需切實做好院感防控。

8. 無症狀感染者應如何防控？

鍾南山指出，無症狀感染者不是很多，絕大多數與確診病人接觸過，或有武漢接觸史才去做檢測，只要檢測是核酸陽性，就一定要隔離。

9. 普通群眾不需要用N95口罩。

鍾南山指延，口罩沒必要每次換著用，一般是戴4個小時，只要保護得好，把貼臉的那一面疊起來，脫口罩時手不要沾它，這樣放的話就可以繼續用。

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