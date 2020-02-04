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超商停售口罩！改實名制每人「7天限2片」　網狂轟：是在哈囉？

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記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴峻，台灣也掀起一波「口罩之亂」，但中央疫情指揮中心今（3）日宣布，原先超商通路自明（4）日起停止販售，2/6起開始「實名制」購買，也就是須持健保卡才能在全國6000多家健保特約藥局購買，且每個人在7天內限購2片。消息曝光後，不少網友狂哀指出「7天2片是什麼鬼」、「一天三片七天剩二片，定這樣的人在想什麼」。

▲▼買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

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中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原先超商通路4日起停止販售，改由中華郵政配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

同時為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▲▼口罩販售實名制 2 月 6 日上路。（圖／衛生福利部）

▲口罩販售實名制 2 月 6 日上路。（圖／衛生福利部）

消息曝光後，不少網友大罵「7天內兩片那要住院病人的家屬怎麼辦」、「每週至少3片才合理吧」、「實名制很好，但一天三片，變成七天兩片，差太多了吧...」、「7天2片？？ 一個禮拜只能出門兩次？」、「什麼鬼，2片要用七天？」、「7天2片是在哈囉？」

不過，也有部分網友指出「現在全世界都缺口罩是事實」、「7天2片，扣除給醫院的，已經是最大能量了」、「共體時艱」、「推！總比買不到好，我去空氣流通處沒有戴」、「真的怎麼做都有人有意見」、「多少人真的有需求連一片都買不到，好不容易能買到了又要嫌是？」。

此外，指揮中心還強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

▲▼示意圖,小孩,口罩,發燒,,咳嗽,感冒,生病

▲買口罩將採實名制。（示意圖／ETtoday資料照）

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