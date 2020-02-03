全民瘋搶口罩！超商一罩難求　杜紫宸曝妙招：照著做，肯定買到

▲全台口罩供不應求，超商1人限購3個，民眾徹夜排隊還買不到。（資料照／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

武漢肺炎疫情造成人心惶惶，更引發一波口罩搶購潮，而政府為了讓民眾都能買到口罩，也統一徵購，並每日分發到超商，且1人限購3個，但卻還是造成民眾買不到而民怨四起。對此，中華大學講座教授杜紫宸就發文提供能買到口罩的方法，只要掌握超商配送時間，「肯定買到」。

杜紫宸2日在臉書發文寫道，「來來來，教大家一個一定買得到口罩的方法」。他表示，統一超商的物流是由捷盛運輸車配送，且市區店通常會一日二配，「只要每天早上和下午，買杯飲料在超商裡等候，看見物流車到店就提緊排隊，肯定買到。」

請繼續往下閱讀...

▲超商買不到口罩，杜紫宸發文提供方法，「看見物流車到店就提緊排隊，肯定買到。」（資料照／記者蔡玟君攝）

杜紫宸還提到，「更狠的是騎摩托車追踪物流車，一店一店買。說不準過些日子，小七的口罩就要由銀行押鈔車來運送哩...」。

這篇文章一出，也引來網友議論，紛紛留言，「我已經打聽好公司附近小7補貨的時間，非常人性化的時間，利於上班族排隊。」、「乾脆由里辦配發（賣也可以），公平，可以安人心，大家都會有，現在都是去碰運氣，結果都是『賣完了』」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

誤踩油門！她開車撞切仔麵攤 油鍋噴灑害正妹全身40%燙傷…法官判賠3433萬

影／基隆廟口夾娃娃機放口罩！「整盒580元」保夾 民眾怒：太不划算

口罩之亂！醫院販賣機10元2個 大媽揪團「一人投幣一人拿」…1hr狂掃100個↑