藥局開賣酒精棉片「15分鐘賣完」　沒進口罩...排2小時民眾冷對：同一個已戴3天

▲藥局開賣75%酒精、酒精棉片，酒精15分鐘就賣完 。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

武漢肺炎疫情增溫，民眾搶買口罩、消毒酒精，導致全台大缺貨，即使政府統一分配也買不到。位於南京東路上的一安正昇藥局今（3日）下午15點30分開賣75%酒精、酒精棉片和酒精濕紙巾，每人限購1樣，口罩則未進貨，還沒開賣，騎樓下就已有近百人排隊，有民眾受訪時表示，13點半就在門外排隊。記者於現場直擊開賣情況，開賣後僅15分鐘，500ml酒精就賣光。

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▲藥局開賣75%酒精、酒精棉片，有人2小時前就來排隊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藥局開賣75%酒精、酒精棉片，開賣前藥局外的排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

一安正昇藥局今天下午開賣酒精、酒精棉片和酒精濕紙巾，其中酒精分為含紅色噴頭酒精與不含噴頭的瓶裝酒精，容量均為500ml，為了讓更多人能買到，限制民眾只能三選一購買。店家表示，此次是透過物流配送，每一種數量不多，僅約30瓶左右，酒精濕紙巾更少，僅不到10份。

▲藥局開賣75%酒精、酒精棉片，限制每人僅能買一種 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲75%酒精15分鐘就賣完 。（圖／記者蔡玟君攝）

記者於現場觀察，為了防止隊伍混亂，店家採每5人一組入店購買。紅色噴頭酒精不到10分鐘全數賣光，500ml瓶裝酒精約15分鐘完售，之後店家自己搭配小罐裝酒精與棉片一組一組販售，大約開賣40分鐘後，所有商品包括濕紙巾就全部賣完。

▲藥局開賣75%酒精、酒精棉片，酒精最熱銷 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藥局開賣75%酒精、酒精棉片，約40分鐘全數賣光 。（圖／記者蔡玟君攝）

排在第2個的民眾湯小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問時，自己大概13點30分就來排隊，因為有糖尿病，為了測血糖消毒最需要的就是酒精棉片。

對最近的口罩之亂，湯小姐無奈說：「我的口罩同一個已經戴3天了。」建議政府應該將口罩發到各里長處，讓民眾以戶口名簿去領口罩，領完再發放，或最近開始討論的插健保卡實名制領也很好，「不然不管跑幾家，大家都買不到口罩。」