武漢台商今晚8點起飛　專車送至「一人一室」集中檢疫場所！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者陳家豪攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢台商今晚返台！根據消息指出，由中國東方航空直飛，預計今晚8點從武漢機場起飛。中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，武漢回台的台商將施行嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，會由專車接送至集中檢疫場所。

指揮官陳時中說，首先會先請返台台商先在機上填寫「旅客入境健康聲明卡」，下機後在入境時將通過機場發燒篩檢站，若有疑似症狀則依規定後送就醫，無症狀者將依「傳染病防治法第58條」採集中檢疫措施辦理。

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陳時中說明，由於集中檢疫措施涉限制人身自由，需執行提審權利告知程序，依「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」第6條應以書面通知檢疫者相關檢疫措施，並請他們填寫「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫通知書及提審權利告知」（一式三份），完成後由專車送至集中檢疫場所進行14天健康監測。

檢疫場所以「一人一室」為原則，每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，民眾可以放心。