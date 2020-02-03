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竹東女PO「有感染者從醫院落跑」　3天內偵查終結：轉貼的也有事

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▲少女PO臉書「有感染者從醫院落跑」　台大醫院氣炸…馬上截圖要告。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲竹東一名女性網友在臉書張貼假消息遭到法辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

武漢肺炎疫情緊張，政府擔心網路流傳不實假消息造成人心惶惶，也早就下達命令，所有疫情由疾病管制署統一對外發言，並再三呼籲「勿轉傳來路不明的訊息」，否則最高可開罰300萬元。不過，仍有民眾毫無顧忌，未經求證的消息就在臉書發文，新竹地檢署以最速件分案偵辦，不只首P0的女性網友遭到提起公訴，連2名轉貼者都遭到捐公1萬元、緩起訴處分。

1名竹東女網友於1月30日臉書發文：「竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請帶（戴）口罩，必（避）免感染，這是真的哦！」引起網友們一片恐慌。沒想到這則未經求證的貼文再由2名網友分享到LINE及FB，經台大竹東醫院報案後，新竹地檢署在當天晚上就分案偵辦，檢察長更下令要以「從嚴從速」。

檢察官分別於1月31日及2月3日迅速訊畢3人，並於2月3日偵查終結；貼者陳姓網友將訊息張貼在有 77 人之《竹東夢公園社區 LINE 群組》，接觸者眾，且該訊息也確實衍生首PO何姓網友的假訊息，認應從嚴起訴；至轉貼者林姓網友則因有加註「姑且不論消息正不正確，還是要真的提高警覺，有去竹東台大醫院的，記得戴口罩，消毒工作要做好，提醒大家」等文字，且至查獲為止僅有 3 人回應。

由於首PO何姓網友目前仍待業中，經濟狀況勉持，檢方認轉貼的2名網友經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息之嚴重性，各處支付緩起訴處分金 1 萬元，而首PO何姓網友則提起公訴。

地檢署再次呼籲社會大眾，依傳染病防治法第 63 之規定， 散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處三百萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。而民眾若發 現有散播疫情、對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬之不實 訊息，或有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，可向地檢署、縣市衛生局或警察機關舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。

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