掌握口罩使用三時機　台南市衛生局：防範武漢肺炎社區傳播！　

▲中央流行疫情指揮中心無償撥用106萬9800片口罩予各地方政府衛生局，台南市衛生局依據中央訂定分配原則，已完成發放事宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，為使口罩資源發揮最大效用，建議民眾落實以下使用口罩的三時機，一般健康的民眾、戶外活動者及學生上學上課時，不須特別戴上口罩。

根據衛福部疾管署嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）截至2月2日統計，中國累計31省市區（不含港澳）確診14380例，其中2110例重症，304例死亡，國際累計152例，台灣累計10例確診個案，均無死亡個案，武漢肺炎國際疫情持續升溫。

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依據中央流行疫情指揮中心表示，3日無償撥用106萬9800片口罩予各地方政府衛生局，為有效運用口罩資源，台南市衛生局依據中央訂定分配原則，以醫療院所、機構工作之人員、防疫人員，及地方政府實際協助執行嚴重特殊傳染性肺炎防治相關工作之民政、警消、環保、教育、交通運輸等相關單位人員為主，台南市衛生局已接獲中央分配口罩並已完成發放事宜。

台南市生局指出，請民眾不要搶口罩，依據國內抗煞專家蘇益仁教授表示：「目前抗病毒最重要的工作是決戰於境外，不能讓病毒進入社區。而從各項防疫工作來看，做的很好，即使有病例進入台灣，也都控制得很好，社區裡既然沒有病例，從社區裡得到武漢肺炎的機率很低，以國內目前的狀況根本不必全民戴口罩」。

台南市衛生局指出，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，為使口罩資源發揮最大效用，建議民眾落實以下使用口罩的時機及原則：1、出入醫院者；2、有發燒或呼吸道症狀者；3、免疫力較差者要戴口罩；倘如有與人群距離1公尺內超過15分鐘，或自覺處於擁擠之室內密閉空間，可考慮配戴口罩。另一般健康的民眾、戶外活動者及學生上學上課時，不須特別戴上口罩。

市長黃偉哲呼籲，依據中央流行指揮中心指示，目前國內本土感染仍侷限於家庭群聚，社區中尚未有明確傳播風險，也籲請民眾無須恐慌搶購口罩、囤積口罩，並落實使用口罩的三個時機及原則，使口罩資源發揮最大效用。