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達文西為什麼會畫畫又會算數學？斜槓青年是21世紀文藝復興人

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▲▼ 達文西為什麼會畫畫又會算數學？斜槓青年是21世紀文藝復興人 。（圖／pixabay）

文／貓頭鷹出版

有人說：今日已無大師，在學科專業化的時代，鮮少有人可以掌握所有知識。
但也有人說：我們應該當文藝復興人，不受限於單一知識，而今日斜槓青年似乎為我們演出了此種跨領域能力。

究竟我們需要的是專業素養還是跨領域技能？

自科學革命以來，學科專業化的發展趨勢，使得人文與科學領域的知識分子分道揚鑣。進入二十世紀之後，知識分工越細，知識分子受限於所學領域，在各自學科範圍內鑽研漸深，難以分身乏術顧及其他知識。

請繼續往下閱讀...

不論東西方，在知識領域的學習與發展上，早年並無明確的學科劃分，一個詩人同時也可能是天文學家，一個數學家也可能是畫家。但自科學革命以來，科學作為一個客觀可信的唯一知識漸漸確立，不同於人文與社會科學領域。科學與人類社會進步的連結看起來明顯可見，在二十世紀終於超越人文學科，成為受大眾認可、在教育資源與生涯規劃中佔優勢的一方。

此外，人文與科學之間的角力，尚有另一面向，在於二者之間的鴻溝如何跨越。今日，一個接受正規教育的學生，可能在某個年級就得決定自己要走人文或是科學，並在此後人生中鮮少有機會可以跨越。在這個思考脈絡下，1959年史諾提出了「兩種文化」一詞，他觀察到當科學家提到文學難懂時，多半只會以狄更斯為例，而我們更無法問一位文學家關於質量或加速度等基本物理問題。這種壁壘分明的學科鴻溝需要重視。此外，他認為科學對於人類社會發展具有正向力量，因此為了成為好的領導者，人文領域者應當增加科學素養，科學人也當培養人文興趣。

史諾的思考脈絡當然有許多值得檢視和反思之處。科學與人文是否決然二分，學科專業化是否應當被質疑？但他確實提出了一些需要思索的面向，而且更重要的是，因為他的演講，使得這個思索得以散佈成為眾人關心的事。今日，我們依舊在很年少時得決定自己的專業方向，但大學教育也確實透過通識補足個人專業以外的知識的好奇。

此外，進入21 世紀後，學科的跨領域研究成為顯學。社會上，網絡資訊使得知識取得更容易，使得人人都成為可以信手拈來的文藝復興人，跨領域能力受到重視，斜槓青年的誕生也可是此一表徵。但也有人認為尊重專業有其重要性，素人專家的危險更甚於無知者。關於知識的學習與傳播，尚有許多值得思索之處。

因此，回首史諾的兩種文化，雖不精確，但他提出的問題與指出的方向，依舊能讓我們重新思索在高等教育與普及知識各層面，人類面對知識的學習與發展，應當往何種方向邁進。

▲▼ 達文西為什麼會畫畫又會算數學？斜槓青年是21世紀文藝復興人 。（圖／貓頭鷹出版社）

書名：《兩種文化：從科學人文的分道揚鑣到跨領域知識的倡議，史諾重新思索人類知識本質，60年經典再現》
出版社：貓頭鷹出版社
出版日期：2020/2/11

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