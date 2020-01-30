業界獨家「人民幣分紅保單」！協助民眾規劃財務　還享有終身壽險保障

▲分紅保單也是理財工具之一。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

2020年開春見喜，多數壽險業者也推出分紅保險商品，配合消費者對多元資產配置的需求，英國保誠人壽也宣布推出以人民幣計價的分紅保單，提供民眾在資產配置上更多元的理財工具，在規劃財務及累積資產的同時，還可享有終身壽險保障。

英國保誠人壽表示，面對經濟局勢不穩定及貨幣市場的波動性，許多民眾在規劃財務及累積資產時，便傾向於多元配置，讓理財策略更靈活，卻又擔心利率波動帶來的不確定性。此時，選擇分紅保險商品，透過其分擔風險紅利共享的特色，讓理財更具長期穩定的收益。

對於已持有人民幣資產或有人民幣需求的民眾而言，英國保誠人壽建議，可以考慮以人民幣計價的「保誠人壽五五民豐人民幣增額終身壽險」，這張保單具備7大特色：

1、提供人民幣收付，滿足多元資產配置需求。

2、繳費五年即可享有終身壽險保障，面對人生風險更顯從容。

3、保障年年倍增，逐年由1倍增至5倍，提供給家人更充裕的保障。

4、雙重紅利分配，創造財富增值空間。

5、自第二保單週年日起，有機會年年享有年度紅利，創造額外收入。

6、第六保單年度起，再加上一次性長青紅利／長青解約紅利，創造財富增值空間。

7、透過分紅保單的紅利分配，參與保險公司長期平穩的經營成果。

以40歲民眾投保為例，基本保額人民幣20萬元，原始年繳保費人民幣12萬元，折扣後年繳保費人民幣11萬7612元（已計算高保費1%折扣及首、續期保費採指定繳費方式1%折扣），繳費5年，實際總繳保費為人民幣58萬8060元。

根據保單內容，保障第1至第5年，每年提高1倍，至第5保單年度末，保額即高達人民幣100萬元，而且享有終身保障，給家人最實際的保障。自第2保單週年日起還有機會年年領取紅利，可當作子女教育基金、家庭旅遊基金、退休基金，資金運用靈活有彈性。

英國保誠人壽表示，以「傾聽」（HEAR）為價值核心，關心客戶在人生各個階段的健康與保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）等四大需求，持續發展各類符合客戶需求的商品與服務。

該保單以「分擔風險、紅利共享」的設計理念，達到對現在生活的保障，確保未來資產傳承的無虞。英國保誠人壽表示，即日起在渣打國際商業銀行獨家開賣，詳細資料也可以查閱英國保誠人壽官方網站。