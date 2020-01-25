拿麼厲害！獲清真認證的純綠豆冬粉　製程超嚴謹

圖、文／走在採訪的路上提供

每年台北食品展都是食品業者相當注重的展覽，現場有許多廠商會去展示、各國業者也會到此尋找合作機會，對於一般人來說，更是挖寶的好機會，像我每次都能在會場裡發現一些有趣的攤位，今年就有一攤「中農」，看起來眼生卻又感覺很熟悉，檯面上還擺著「亞洲唯一獲得有機認證的純綠豆冬粉」，上網查了一下才發現，喔！這不就是那家粉絲嗎！

這可不是我們常說的粉絲團粉絲，而是「中農粉絲」，這裡的粉絲也就是我們俗稱的冬粉啦！如果有看過傅培梅的食譜書，就會對裡頭的粉絲料理很有印象，這家也是程安琪老師曾經在媒體上推薦的粉絲冬粉，Ｑ彈又久煮不爛，據說煮火鍋相當合適。

原來中農粉絲來自台中，沒想到就連前陣子我常吃的春雨一番，也是他們家產品，我完全想像不到一個這麼老的品牌，居然也有這麼年輕化的商品，真是老少通吃！

我對於這樣充滿歷史感的產業還頗感興趣，聊到最後業者反而邀請我去參觀台中的廠房，能夠親眼看到製作過程當然好啊！畢竟冬粉這食品雖然看起來常見，但到底是怎麼製作出來的，還真想親眼目睹一下。而且閒談過程中，窗口還一一介紹出不同粗細冬粉的特色，真的令人大開眼界。

有機認證綠豆冬粉│中農粉絲，素食者也推薦

中農的廠房在台中東區，雖然外觀看起來相當一般，但裡頭可真的是讓我嚇一大跳。走進辦公室時，我還被掛在牆面上的各種證照給震撼了一下，有「食品檢驗分析師」、「食安稽核人員」、「食品安全管制系統基礎、進階、訓練合格證照」等，一問之下才知道，在裡頭工作的人居然都有受過專業訓練，就連走道上都有對員工的各種宣導，像是工作帽、口罩、工作衣、圍裙、手套跟工作鞋，就連準備進去參觀的我，也都需要穿戴這些配備，還要準備Ｎ關的消毒、落塵等，非常讓我吃驚。

我問品牌說：「這是每個人都要嗎？」

品牌回應：「當然，就連董事長也不例外。」

中農粉絲製作過程

由於防護穿戴層層，加上消毒、落塵等多種關卡，我終於可以開始見識到粉絲製作過程。整體看下來，粉絲製作過程不外乎：漏粉、掛粉、冷凍、退冰、割粉、抓粉、烘乾、包裝、成品，但其中讓我很驚訝的是，包裝完後工作人員會把一包包的冬粉直接送檢驗，廠房裡就直接有金屬探測機器，只要感應到裡頭有金屬物質，就要拆開檢查，確保每一包冬粉吃下去都是安全的。

認真、確實、一步驟一步驟完成每一項檢驗，然後交到消費者手上，這樣看似平常的過程，卻讓我非常感動，原來在各種食安問題的背後，只要願意紮實去做到每一個步驟、願意用良心誠實面對消費者，食安都不應該是問題。

亞洲唯一有機認證純綠豆冬粉、清真HALAL食品驗證

中農有一支產品是「中農種福園有機100%純綠豆冬粉」，其有機綠豆種植在中國東北松嫩平原黑土地，這也是全世界僅有的三塊黑土地之一。這麼頂級的綠豆，用來製作冬粉，可說是非常非常的珍貴，這支產品從原料到製程都由台灣慈心有機驗證公司驗證，並通過歐盟EU、美國USDA及台灣之有機標準，可以說是目前做到亞洲唯一有機認證的純綠豆冬粉了。

雖然先前也採訪過許多有機店家、產銷平台，但我其實還是有點困惑，冬粉需要做到有機認證嗎？畢竟冬粉不就只是綠豆粉、馬鈴薯粉或玉米粉組成的食品，做到有機認證是否太超過了？

但如果仔細看過中農出品的冬粉包裝說明，就會發現他們會做有機認證並不意外，畢竟他們的產銷履歷從原產地、原料採購端就開始，無論是衛生檢測、無毒檢測都一一名列標示，對於中農粉絲來說，做有機認證只是剛剛好而已、證明自己有能力能製作出百分百的有機綠豆粉、不添加其他的粉類去增加黏著，但口感一樣好。

從1949年至今，中農粉絲已經70年，從傳統製造粉絲的技術到現在，在第二代董事長身上看到的是技術的精進，以及思想與企業轉型上的布局，不同與以往的守舊保守，現在中農粉絲不只是台灣消費者的首選品牌，或許更能期待未來他在整體企業上的新突破。