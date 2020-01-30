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阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

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▲超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽。（影／ETtoday。圖／翻攝自即新聞，以下同）

生活中心／綜合報導

農曆春節期間，全家人在除夕夜圍爐吃團圓飯是家族一大樂事，但是在享用滿桌佳餚的溫馨時刻，大家庭的「掌門人」往往要精打細算，善用有限經費讓眾人吃得開心。愛惜食材著名的國宴名廚阿基師，在過年期間與台灣之星一起到彰化突襲劉氏百人大家族，教大家如何用「4杯珍奶」的小預算，巧手讓菜餚玩出新創意，並推薦大家族善用「以量制價」的省錢撇步，讓精打細算的主婦們收穫滿滿。

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族（圖／翻攝自即新聞）

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菜餚大改造！阿基師用「4杯珍奶」小預算出好菜

阿基師發揮創意出好菜，巧妙運用「4杯珍奶」188元的小預算做出四道豐盛料理，例如「向陽門第慶有餘」、「白玉碎鑽滿廳堂」、「奶香珍珠燴玉碟」及「五穀豐登」，不僅菜名討喜，口味更是老少鹹宜，大人小孩都讚不絕口。劉氏家族高齡90歲的奶奶大讚阿基師的好手藝，只花費188元，就能讓小錢的效益發揮最大值。劉奶奶吃得讚不絕口，開心表示：「像我們這樣的大家族，平時生活中的必要支出就多、所以經濟負擔也很大，如果在日常生活中能善用這些方式，就能將省下的錢用來做更多事了。」

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族（圖／翻攝自即新聞）

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族（圖／翻攝自即新聞）

阿基師當天不藏私分享自己的聰明省錢術，他認為省錢一定要省的快樂、省的自在，想要便宜買菜省很大，最好把握3大原則：「挑對時間」選擇當季食材或賣場優惠時段去購買，同時要「以量制價」買家庭號或產季大量買進省更多，最後則是常常「變化菜色」，既然買了很多菜，不想吃膩反而造成浪費，其實只要多花一點巧思變化料理方式，就能讓全家人吃的開心，省下來的錢還可以帶長輩或孩子出去玩。

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族（圖／翻攝自即新聞）

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族（圖／翻攝自即新聞）

最低188元上網吃到飽　揪家族一起辦最省！

台灣之星行銷事業部公關暨整合傳播處經理吳書旭表示，台灣之星首創「家族省」方案，打破電信資費長期以個人為單位的收費模式，改以家戶為單位，幫助兩人以上的各種家庭形態減輕電信負擔，就像購買家庭號產品一樣、越多人辦省越多，目前全台已有36萬個同戶籍家庭有2門以上的台灣之星門號，全家一起省很大。

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族 。（圖／翻攝自即新聞）

台灣之星「家族省」讓原資費388元方案，單辦門號最低只要月租188元就能享受4G上網吃到飽，相當於一個月最高省了200元！以這次多達188位的劉氏大家族為例，若通通申辦，每月光月租費就能省下37,600元，兩年約期總共省下高達902,400元，這筆錢拿來做家族旅遊基金或其他用途都很好用！若需要搭配手機、家電或潮流3C商品，也提供月租最低488起，指定資費每人最高現省5,000元，揪全家一起辦，輕鬆省錢照樣享受生活好品質。

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族（圖／翻攝自即新聞）

更多「家族省」資訊，請參考台灣之星官方網站

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