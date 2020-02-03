糞便中找到病毒？　港醫何栢良：上公廁最好自備衛生紙

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者郭卉寧／綜合報導

近日接連有研究指出，武漢肺炎部分患者的肛門及糞便檢測出病毒，恐存在「糞口傳播」風險。對此，香港大學感染及傳染病中心總監、醫生何栢良表示，澳門的確診病例也有類似檢測結果，建議民眾除了準備口罩，也千萬不要忽略廁所衛生，到公廁最好自備衛生紙，因為武漢肺炎確實有糞口傳播的風險。

根據《香港電台》報導，何栢良在電台節目上引用澳門確診個案為例，指出澳門前7例武漢肺炎患者的病毒檢測結果中，有5人的糞便樣本呈現陽性，且其中一名患者的5個鼻咽拭子樣本結果皆為陰性，但4個糞便樣本就有3個呈現陽性，因此他建議，若病人有腹瀉的症狀，醫師除了檢視鼻咽樣本外，應要再檢驗糞便樣本。

另外，深圳市第三人民醫院1日也召開記者會指出，在某些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒（2019-nCoV）陽性反應，很可能會有活病毒存在。

▲何栢良建議，使用公廁應自備衛生紙、沖水前要蓋馬桶蓋。（圖／達志影像／示意圖）

何栢良表示，糞便中存有病毒是重要發現，民眾除了準備口罩，也千萬不要忽略廁所衛生，要確保U型水管內有足夠的儲水，而公共廁所也要加強清潔，呼籲民眾到公廁最好自備衛生紙，且沖水前要記得蓋上馬桶蓋。由於近日陸續在武漢肺炎患者糞便驗出病毒，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山也認為糞口傳播「確實有可能」，他表示，現在應該要更重視這個問題。