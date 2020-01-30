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不會理財該怎麼辦？　專家：鼓起賺錢的勇氣更重要

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作者：小田桐

摘自：《我選擇，生活中只做想做的事》

賺錢的勇氣更重要

很多人都有這樣的問題：

「我聽說金錢是有出就有進，所以這三個月來毫不顧慮的花錢〈出門坐計程車、報名許多課程〉，然而不僅沒獲得任何相應的回報，錢也持續變少，最近已經開始省錢了，是我採取的行動有錯嗎？」

請繼續往下閱讀...

會這樣的原因在於，你只有鼓起勇氣花錢，卻沒有鼓起勇氣賺錢。靠自己賺錢真的不容易，畢竟錢不可能平白無故從天上掉下來。除非你明確向別人表達自己需要錢，否則沒有人會主動走過來問「你缺錢嗎？」

唯有決意表明「我想要錢」，才會有「希望我給你嗎」的回應，我的意思是為了賺錢必須實際採取行動。認為這種行為很現實的人，那我猜你應該就是以「金錢＝忍耐」的公式在謀生吧？

很多人認為花錢參加座談會和買書叫做投資， 花在玩樂上面叫做消費，但就算花錢在看似學習的事物上，一旦費用無法回收，那麼就純粹只是消費而已。

花錢固然需要勇氣，但賺錢更需要勇氣。我猜是因為要大家突然鼓起「賺錢的勇氣」難度太高，所以才會鼓勵大家先有
「花錢的勇氣」，最後才能達到「想賺錢就先花錢」的結論。

因此光是鼓起「花錢的勇氣」就沒下文的話，最後錢變少也是理所當然。既然好不容易鼓起「花錢的勇氣」，不妨邁入下個步驟，鼓起「賺錢的勇氣」吧！

這麼做錢一開始會暫時減少，但跟不肯花錢的時候比起來，精神層面也會更好，但我們必需要讓花掉的錢轉變為投資，別只淪為消費。想要達到這個目標的話，建議各位從自己感興趣的事物去嘗試，別因為價格就退縮。

就我自己來說，無論是上一個住所還是現在的家，兩個地方雖然都符合我心中想住的標準，但房租足足比先前高了兩倍之多。我曾因為租金而煩惱不已，「真的沒問題嗎？」反覆問著自己。但我認為「令人覺得想要但價格高到苦惱的東西，代表可以買」。

對我來說，我根本不想要三十萬以上的愛馬仕柏金包等奢侈品，只會覺得超浪費，人其實不會為自己壓根負擔不起的東西煩惱吧？雖然我理智上抱持著「會煩惱表示還承擔得了」的想法，但情感上卻過不去……不過我卻在提心吊膽的情況下，透過每一次搬家逐步改變人生。

我有一個能克服使用金錢的恐懼，效果好又快樂的方法，分享給大家。那就是「別在超市看價錢購物。」平常就用價格來決定價值，會過得戰戰兢兢的吧！不妨從今晚晚餐開始，享用自己真正想吃的東西吧！

以金錢作為選擇基準，不僅無法得到真正想要的東西，更無法獲得真正想要的體驗。因為便宜就決定去買、去做的事物， 絕對不是你最想要、最想做的事。將自身心情擺在第一優先的位置才有價值。

▲▼我選擇，生活中只做想做的事 。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《我選擇，生活中只做想做的事》。

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