年後轉職不能只考量薪水！　掌握這要點讓每一次離職都加分

作者：朴建鎬

摘自：《讓每一次的離職都加分》

社會新鮮人或剛工作沒多久的上班族，通常會希望進入知名企業或大家所認定的好公司上班。除了薪水高、福利好的外在條件很誘人外，很多人是因為不清楚自己喜歡做什麼？該找什麼工作？所以優先考慮外在條件較好的公司。

不能只考量薪水

那麼，有經驗的上班族呢？如果已有一定工作經驗，也大概知道自己適合什麼樣的工作和環境，卻還跟社會新鮮人一樣對大公司有迷思，雖然不確定每次換工作時，工作條件是不是越換越好？但可以確定的是，這樣換工作的方式是「扣分」的。

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所謂「扣分」，並不是指換到薪水變少或是福利變差的公司，而是違背自己的信念和價值觀，容易遇到必須勉強自己做不喜歡的事等情況出現。像這樣以扣分的方式換工作，會讓自己離原本要走的路越來越遠，或陷入進退兩難的囧境。換工作時，若沒有秉持原則和一貫性，很可能離職後什麼也沒學會，或離不開自己不喜歡的產業，就算痛苦也只能硬撐，無法再重新來過。

另一種扣分的換工作方式，是不去想自己適合哪種工作，只要對老闆或公司不滿意就換，把換工作當作「換包包」一樣，想換就換。換工作時，心裡只想著：「要換去哪裡呢？」像這樣的方式，一開始就註定失敗。

讓換工作加分

智賢在建設公司負責行銷，她也曾一度陷入工作換不停的迴圈。剛出社會工作時，她在一間小公司上班，和大學同學比起來，薪水和待遇都不怎麼好。

其他同學都在知名企業上班，只有她待在名不見經傳的小公司，連要拿名片出來都覺得丟臉。上班時，一天總有好幾次，會打開求職網站，看看哪些公司在找人，不斷丟履歷想換工作。最後，她如願以償地進到一間頗有名氣的中小型企業上班。

但開心只是暫時的，薪水雖然增加，工作量相對也加重，加班是家常便飯，有時甚至要熬夜。在高壓的環境中工作，總是膽顫心驚，就連公司聚餐也不想去。雖然在大公司上班，能很自豪地遞出名片給父母和朋友，再痛苦也應該要咬牙硬撐下去才是，但通勤時，她還是會忍不住滑手機上求職網站看工作資訊。

換工作其實很簡單，只要符合公司標準投履歷，往往就能順利找到工作。考完大學填志願時，會先看大學排名和熱門科系再填志願；找工作時，先看公司排名，再看平均年薪、福利等相關資料後再投履歷。就像買東西會先看商品資訊，換工作時也會先看過公司資訊。

但光靠這些資訊，很難掌握這份工作的全貌。就算應徵的職稱相同，產業別不同，工作內容和公司氣氛也會完全不同。如果僅透過外在資訊，就決定要換的工作，可能進去後會覺得跟自己先前想的完全不一樣，相信很多人都有過類似的經驗。

想換工作時，必須實際去了解相關資訊，深思熟慮後再做決定。但或許是因為缺少經驗，大部分的人不太會這麼做或容易放棄。把找工作當成是準備考試一樣，上補習班、考證照、找家教老師，或看書自學尋求相關建議。但這些建議通常是針對一般大眾，並非量身打造，所以要離職前，必須事先做好功課，想清楚到底要換什麼工作？別因為一時衝動，就遞出離職單。

戀愛經驗豐富的人，就算談過幾次失敗的戀愛，也不會對人生造成太大阻礙。展開一段新戀情時，也不會有人要你公布過去的戀愛史，但工作就不一樣了，工作經驗是累積的。換工作時，他們會看過去的工作經驗，來評估這個人的能力、價值觀、方向性和目標等，決定是否錄取。因此，換工作前務必要想清楚，避免衝動離職。

假如沒有自己的原則或尚未做好準備就貿然換工作，這麼做就跟賭博一樣，結果可能會比現在更痛苦。人生只有一次，不要把人生當賭注，轉換跑道前，請做好充分準備，有些事一旦決定了，就無法重來。

★本文經采實文化授權，摘自《讓每一次的離職都加分》。