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怯懦時壯膽、倒楣時轉運！從「愛美」激發自律勇敢

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作者：梁爽

摘自：《當你又忙又美，何懼患得患失》

【愛美的女人最好運】

前段時間，我做了個手臂皮膚小手術，那天很早就起來梳洗打扮。
平時只擦防晒霜的我，那天對著鏡子做出八顆牙的微笑，把腮紅抹在笑肌上。
平時只塗唇膏的我，那天翻出嫂子送我的口紅，塗完潤唇膏後再抹上口紅。
平時不噴香水的我，那天新開一瓶香水往空中噴，身體靠近香霧，沾點香氣。

專門請假陪我去醫院的先生，看著我一反常態地精心打扮，滿臉尷尬地問我：「咱們去個醫院而已，至於這麼捯飭嗎？」我回答：「當然至於了，我從小就害怕去醫院，打扮得比平時更好看，我會比平時更勇敢。」

請繼續往下閱讀...

俗話說「人逢喜事精神爽」，但就算遇到不好的事情，我也要精神爽！每次身體不舒服，我就會有意識地化個小妝，塗點口紅，抹點腮紅，絕不讓病容蹬鼻子上臉。每次心裡難受時，我都會翻出顏色鮮豔的衣服穿在身上，一身灰黑只會讓我更加鬱悶。我發現，在妝容或穿搭方面動一下手腳，是切換心情最簡單快捷的方式。

塗口紅的時候需要集中精力，抹腮紅的時候需要面帶微笑，試衣服的時候需要身姿挺拔，那些身上或心上的疼痛，瞬間就變得沒那麼囂張了。
對我來說：怯懦的時候，愛美可以壯膽；倒楣的時候，愛美可以轉運。

有一天，我看了一個女兒患有自閉症的美麗媽媽的故事，看完我哭了。

這位名叫依文的媽媽，性格活潑，模樣俏麗，有一雙可愛的兒女，但小女兒在一歲多時，被確診患有自閉症。女兒有溝通障礙，任她怎麼教，女兒都不明白小便應該去廁所、別人的東西不能搶來吃。且女兒認知能力和行為能力低下，經常情緒失控、歇斯底里，有時甚至會自殘。

那種怎麼努力也沒用的挫敗感，讓依文幾乎崩潰。一次依文無意中瞥見鏡子裡頹喪的自己後，決心好好打扮自己，也好好打扮女兒。她給自己穿上花裙子，給女兒也穿上小洋裝；有空就帶著大兒子和小女兒旅行，去看盛開的花，去追飛起的鳥。

帶著女兒出門並不輕鬆，她可能突然大哭大鬧，打翻盤子，撞翻凳子，倒地不起。女兒無法適應陌生環境，所有的旅程都是她抱著完成的。出門必須打扮，已經是她最後的倔強。依文每次見朋友時，都穿得美美的，還會和朋友討論護膚經。

有朋友不理解，問她外表光鮮亮麗，內心累不累。她說，在人們的主流意識裡，已經對自閉症患兒母親的形象有了蓬頭垢面、不重儀表的默認，但她想帶著孩子優雅地活著，不卑不亢地活著，漂漂亮亮地活著。

後來，女兒開始會笑，生活慢慢變好。

看到這個故事，我內心感動到波濤洶湧。看到她的不幸，我同情；看到她的堅韌，我敬重；看到她的愛美，我落淚。她的愛美，是對不幸生活的華麗突圍，讓自己和孩子生活得更體面，讓美好的自己出現在家人面前，讓自己和生活都發出光來。

倒楣時，愛美的女人會轉運。

上學的時候，我們寢室有個女生不明不白地失戀了，唉聲嘆氣地猜自己哪裡做錯了，整日以淚洗面，陷在回憶裡。後來，我們另外幾個人，敷面膜的時候，就給她一片；跑步的時候，軟硬兼施地拽著她；買衣服的時候，幫她挑幾件讓她試穿。

做這些愛美的事情時，她從毫無心情，到半推半就，再到積極牽頭，狀態復原得比我們想像中快得多。愛美，讓她主動遠離負能量。

雷慶瑤有段題為「變美的權利」的演講。
三歲時遭遇電擊而痛失胳膊的她，身上有很多標籤：殘疾人游泳運動員、大眾電影百花獎最佳新人、全國自強模範。但她給自己的標籤是：愛美狂人。
她喜歡化妝，就算忙到沒時間，至少也要擦上口紅再出門；她喜歡旗袍，自己設計款式、挑選布料，給自己做優雅的旗袍。

她說，愛美是女人的天性，愛美就是愛自己。美麗不僅僅表現於漂亮的外表和美好的心靈，更表現在敢於向不完美的人生宣戰的勇氣。不是老天給了你什麼，你就是什麼樣子，而是由你自己來選擇你要成為什麼樣子。
愛美，讓自己成為想要成為的樣子。

之前，我寫過一句話：「又忙又美的女人，不是一般有出息。」有個與我關係很好的讀者給我留言，她自嘲是又忙又愛美，但其實是不怎麼美的女人。我依然覺得她很有出息。在我看來，愛美比美重要多了。

美，或許是百萬人中只此一人的盛世美顏，或許是一種主觀且眾口難調的感覺，更或許是一個終將被時間稀釋的結果。但愛美的過程，會慢慢激發出身上自律勇敢的一面，增強自我管理的能力，對外傳遞積極樂觀的能量。

對女人來說，世上有種英雄主義，就是在認清人生的不完美之後，依然愛美。千萬別小看一個倒楣時還愛美的女人，因為她除了想做一個漂亮的女人之外，還想過一種漂亮的人生。

▲▼ 。（圖／）

★本文經方智出版社授權，摘自《當你又忙又美，何懼患得患失》。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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