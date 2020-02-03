新年新習慣！設計自己的「晨間流程」　生活、工作更有品質

▲新的一年開始，重新打造新的習慣，讓生活與工作更有品質。（圖／CFP）



作者：古川武士

摘自：《打造理想人生的習慣大全》

【設計誘發自己興致的慣例流程】

一日之計在於晨。

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一天的開始是順利還是後繼無力，會大大影響你的生活品質。

你在早上睜開眼睛之後，活力全開之前，都做些什麼呢？

有人說，他把淋浴當作是開啟一天的儀式，因為淋浴之後神清氣爽，能帶來好的生活節奏。

「拉開窗簾，沐浴在陽光下」、「按下鬧鐘之後，在棉被裡慢慢地進行伸展操」、「喝杯溫暖的咖啡」、「幫陽台的植物澆水」等，每個人的晨間儀式各不相同。

我在晨起之後，會邊喝咖啡邊深呼吸，品嚐咖啡的香氣，然後邊聽播客（Podcast）一邊吃早餐。播客和電視不同，視線不會鎖定在螢幕上，因此，晨間的準備和啟動都會很順利。

到辦公室後，進入寫作或其他創意工作之前，我會進行一些慣例流程讓自己的心情上軌道，也活化自己的頭腦。

現在，我的慣例流程是「整理辦公室」→「寫下目標或是願景」→「安靜冥想」→「閱讀古典書籍」。每一項我都以碼表設定十五分鐘，分段進行，如此一來正好是一個小時。

進行讓心情上軌道的例行公事後，就能順利投入工作。

當我確實準備好清晰的心思和頭腦，上午時段就會投入寫作等創意工作。經過晨間一小時，我內在的開關模式已經呈現開啟的狀態。

光是進行這樣的晨間慣例，就能讓創意產值一躍而起。

我的例子比較特殊，請你也試著設計一套自己的晨間流程，讓你能透過清晨的第一步為自己熱機，進入好的狀態。

如果能夠打造出最能讓自己順利提振精神的流程，那一天因為百無聊賴的心情而虛耗的程度就會降低，使你更容易掌控自己。

★本文經采實文化授權，摘自《打造理想人生的習慣大全》。