肺炎衝擊！陸股開盤超3000股跌停　滬指低開8.73%創23年紀錄

▲武漢肺炎衝擊A股節後開盤表現。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

武漢肺炎衝擊，今天大陸A股跌幅大超預期，使得北上資金大舉進場護盤，其中上證指數開盤跌8.73%，創1997年以來紀錄。此外，去年才開板的創業板也低開8.23% ，所有行業板塊下跌，並有超過3000股開盤跌停。

大陸A股在各方考量下，決定於今（3日）上午9點30分開市交易，儘管人行昨宣布，將投放1.2兆元（人民幣，下同，約合新台幣5.3兆元）逆回購資金操作護盤，但上證綜指低開2716.70點，較前一收盤日2976.53驟跌259.83，跌幅達8.73%。深圳成指開9706.58，較前一交易日10681.90跌9.13%，深圳綜指低開1598.80，較前一交易日1756.82跌8.99%。





▲武漢肺炎疫情延燒，大陸國家總理李克強視察。（圖／路透社）

據新浪財經報導，今日，A股春節後首個交易日，受新冠肺炎疫情的影響，滬深兩市不出意外的大幅低開。上證指數低開8.73%，創業板指低開8.23% ，所有行業板塊下跌，個股大面積跌停，逾3000股開盤跌停，醫藥及醫療股兩極分化嚴重。

從類股來看，一邊抗流感、生產口罩等防護醫療器材類個股大量漲停，一邊其它普通類醫藥股大量跌停，旅遊、科創板、芯片、軍工等跌幅較大。另從歷史開盤跌幅來看，今日滬指8.73%的跌幅創1997年以來的紀錄。

值得注意的是，為維穩盤市表現，開盤46分鐘內，陸股北上資金狂掃超50億元人民幣護盤，開盤6分鐘A股北向資金淨流入30億元人民幣。

中信建投專家指出，從短期來看，本次疫情發生在春運時期，感染人數超出市場預期，疫情的發展也超出了市場預期，A股開市難免大幅震盪。從行業來看，航空、酒店、機場、港口、旅遊、餐飲等行業受到疫情影響最為嚴重。

分析師表示，疫情短期會對經濟產生一定的擾動，但未來國內逆週期調控政策有望進一步加碼，這對市場將形成一定支撐。