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客人借廁所酒精消毒！　她檢查備品「看透醜陋人心」：傻眼又失望

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▲▼買酒精消毒被長輩酸大驚小怪。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲消毒酒精。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

因應武漢肺炎，不少民眾瘋搶酒精、口罩，賣場一進貨就秒搶購一空。不過一名網友就失望發文，她表示店裡廁所放置來清潔馬桶蓋的酒精，日前竟然被客人拿走了3瓶，只意思意思留下1瓶給他們，讓她超傻眼。而網友們看完則是傻眼表示「垃圾客人」、「這個時期真的都是考驗人性」。

「酒精還小，也不放過。」一名咖啡廳女店員在臉書「爆怨公社」中發文抱怨，她表示由於店裡為了提供客人們一個乾淨又舒適的如廁環境，都會準備酒精給使用者消毒馬桶坐墊，上起廁所來更安心。

請繼續往下閱讀...

不料她2日上班檢查備品時，發現原本的4罐酒精竟然只剩下1罐，隨後詢問同事是否有收起來，大家都一一否認，唯有人提到「有客人問能否借去消毒手部」，推測應該就是被客人拿走了。

「真的傻眼又失望，一個方便被人順手拿走。」看透人心的原PO事後表示，由於廁所不能裝監視器，這次也只能當作花錢買教訓了。

貼文一出，網友表示「沒想到想像中的事真的發生了」，「垃圾客人」、「世上什麼人都有，並不奇怪也不會意外」、「現在非常時期順手牽羊，超好用連拿三罐，留下最後一罐？你省點用？」、「這個時期，真的都是在考驗人性」、「可以考慮用固定式的酒精噴霧」、「之前衛生紙之亂的時候，我們衛生紙也被偷過」。

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