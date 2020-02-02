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快訊／武漢400台人回家最快「明後兩天」　台辦通知專車接送

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▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲武漢封城街道封閉，台辦將專車接送返鄉台胞。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—武漢報導

滯留武漢台灣民眾回家日期即將出爐！據了解，武漢台辦已陸續分批通知市內台商，「做好明後兩天隨時返台的相關準備」，並將在各行政區政府，請大家集中乘車前往武漢天河機場。

根據台商提供訊息，武漢台辦人員稍早在統計返台人數後，陸續在各群組發布訊息，表示根據市台辦通知，待航班時間確定，將安排車輛在各區政府機構，等候大家集中乘車前往機場，「請大家做好明後兩天隨時返台的相關準備。」

▲▼武漢台辦通知台商做好今明兩天返台準備。（圖／讀者提供）

▲武漢台辦通知台商做好今明兩天返台準備。（圖／讀者提供）

台辦人員表示，相關準備包括必要文件等，待航班時間確定，將第一時間通知，以確保台灣民眾能按時到達集中地點。

武漢台商協會今（2日）早向《ETtoday新聞雲》證實，收到台辦官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣，飛機將從武漢起飛，直達台灣，不會在其它地方中轉，但人數與機型目前還不確定，因為有些人可能臨時改變心意，目前尚在統計中。

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北台人家屬出面請願，表示想要家人回家。（圖／記者徐斌慎攝）

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

就武漢台辦發給滯留台人的登記表、承諾書內容，包括基本資料，以及各項要求，包括欲返回台灣的民眾，必須承諾自覺主動配合做好疫情監測防控和其他安全保障工作，「如發現有疑似病情或其他不適合乘坐飛機的情況，願在湖北治療或醫學觀察。」

在登記表要求今日下午三點前統計完畢後，按照按照台協窗口最新受訪說法，初估填表要返鄉的台灣民眾，已蒐集到200多位，人數還在增加中，後續也會持續統計。

大陸官媒《中新社》報導湖北省台辦聲明，指出湖北省台辦了解台灣同胞希望返台的情狀，根據當地疫情防控工作，會和有關方面持續研判疫情形勢，認真評估防控風險，研究解決方法，連日來各項準備工作持續推進，近日將先安排200多在湖北台灣人包機返回台灣。

根據台北市家長會長協會總會長徐正文說法，目前他所了解，滯留湖北地區的台灣民眾約有503人，今天的統計結果較昨日增加兩人，為居住在台北的一大、一小兩名短期赴武漢人員，而在503人中，就他統計多為短期出差、探親或旅遊。

▼ 滯留武漢台人包機可能很快成行，圖為日本撤僑包機情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本第3架政府包機返日，8人下機直接送醫。（圖／達志影像／美聯社）

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