新北市全面嚴查！侯友宜：抓到口罩酒精囤貨、哄抬物價絕不寬貸

▲侯友宜視察防疫專責救護分隊。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜表示，醫療用品店家切勿哄哄抬物價、發國難財，要求消保官、衛生局、經發局全部出動，有無哄抬物價、囤貨現象，一律從嚴查察，絕不寬貸。

侯友宜強調，對於不肖業者絕對會嚴格加以查察，如果抓到絕不寬貸，大家要共體時艱，度過這個難關。尤其開學在即，有家長反應，若買不到兒童口罩，安親班說沒有戴口罩就不能去上課，他在此強調，「現在沒有這個規定！」民眾只要做好整個環境衛生的消毒，以及自我健康管理，發燒、生病就在家休息，不要去上課。

除此之外，前新北市長朱立倫開藍營第一槍，呼籲北京當局勿阻擋台灣加入WHO，侯友宜對此也強調，打擊犯罪跟防疫都沒有分國界，「殺人犯要抓就是要抓，沒有分你我」，台灣的作戰能力很強，希望各國歡迎台灣加入WHO共同作戰，防治產生防疫漏洞。

侯友宜上午至里長辦公室與自主隔離的疑似病例患者視訊表達關心後，下午視察防疫專責救護分隊，第二大隊裕民分隊演練從接獲疑似武漢肺炎案例通報至人員出動救護車接患者到醫院，過程中的人車消毒、救護車通風口防護措施、全套防護一穿戴等SOP，侯友宜隨後表示感謝相關單位在此尖峰時期的辛勞。