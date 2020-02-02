溫州現場／全路口站崗量體溫、掛紅布條　台商：已做好心理準備

▲溫州2月2日半封城後，街上各出入口都有檢疫人員，務必將防疫工作做到滴水不漏。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—溫州報導

因確診案例增加，浙江溫州今日宣布「半封城」人員管制，據當地台商反應現場情況，在每個小區、街道等出入口，政府均安排站崗人員，對每個經過民眾「量體溫」，並登記管控人員數量，街上更到處掛起紅布條標語。

台商坦言，目前滯留溫州台商，在過來之前都已經做好心理準備，也有籌備好物資。「能不出門，就盡量不要出門。」

▲溫州2月2日半封城後，現場街景情況。（圖／讀者提供）

新型冠狀病毒肺炎持續擴散，由於浙江確診661僅次湖北，其中溫州市265例最高，導致溫州市宣布，今（2）日0時起至2月8日，將在全市範圍內，實行居民進出管控措施。

溫州市政府表示，今起將嚴格控制居民出行，且全市每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除了生病就醫、疫情防控工作需要，或是在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。

根據滯留當地台商說法，除了政府公布的人員管制外，實際上從1月31日開始，所有公共運輸系統包括飛機、火車等，都陸續暫停，人員出入管制加強，因為在溫州的900多萬人口中，有近20萬是在武漢工作，這些人年前返鄉後，造成溫州確診病例大幅攀升。

他指出，溫州政府為加強防疫管控，目前每個社區出入口、街道口都安排好站崗人員，對每個民眾強制量體溫、登記管理等，可以說是「滴水不漏」，除了政府機構或特殊原因，一般民眾最好能不出門，就盡量不要出門。

對於武漢肺炎，溫州市副市長湯筱疏日前曾說，確診人數猛增與武漢返溫人員基數大有關，「在武漢經商、就學和務工的，有18萬溫州人。」他表示，溫州已排查出武漢及其周邊回溫3.3萬人，這與溫州發病曲線和回溫人員高潮成正比的。

▼武漢肺炎溫州情況嚴峻，主要是因「溫商」滿天下，不少溫州人出外經商，並有近20萬人是在武漢，於年前返鄉後造成疫情蔓延。（圖／達志影像／美聯社）